Ecopetrol reanuda su oferta para adquirir el 25 % de Brava Energía en Brasil

Imagen de referencia. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ecopetrol busca expandirse en Brasil a través de su subordinada Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA.

Por eso, esta semana, la brasileña publicó en el Mercado de Valores B3 en ese país, el documento que rige las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) para Brava Energía S.A.

Se trata de la principal compañía independiente de petróleo y gas de Brasil.

Le puede interesar: Ecopetrol descarta afectación a sus operaciones tras ciberataque.

Además, fueron publicadas las recomendaciones comunicadas por la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) en la Carta Oficial, que fue recibida el 15 de julio.

En su carta, la CVM dijo que la suspensión impuesta previamente sobre la OPAV es inefectiva y otorga a Ecopetrol Investimentos un plazo de hasta el 22 de julio de 2026 para ajustar y publicar el documento de oferta de la OPAV incluyendo, entre otros, la nueva fecha de realización de la subasta.

Ahora, con la presentación de este documento ajustado se reanuda la OPAV en el B3 para la adquisición de un total de 116.110.717 acciones ordinarias de Brava Energía S.A., que representan aproximadamente el 25 % de su capital social.

La OPAV permanecerá vigente hasta el 5 de agosto de 2026, fecha en la que se celebrará la subasta.

La operación está sujeta al cumplimiento de requisitos regulatorios aplicables y condiciones precedentes particulares, registradas en el documento de oferta.

Lea: Petro se despide con una nueva reforma tributaria: ¿qué propone su proyecto de ley?

El resultado de la OPAV será divulgado oportunamente por Ecopetrol, así como las demás actuaciones materiales relacionadas con el cierre definitivo de la adquisición.

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente americano, con más de 19.000 empleados.

A nivel internacional, tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México, y a través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile y de telecomunicaciones.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.