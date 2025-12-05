Ecopetrol y Parex Resources firman acuerdo para exploración y producción en el Piedemonte

Foto: Sendas Colombia

Ecopetrol y Parex Resources, petrolera canadiense, firmaron un nuevo acuerdo para comenzar la exploración y la producción de hidrocarburos en el Piedemonte Llanero, específicamente en el área adicionada al Convenio de Exploración y Producción que existe en esta región.

Según la petrolera colombiana, “las operaciones se desarrollarán en áreas de contratos existentes”, y tendrán locación en los departamentos de Boyacá y Casanare.

Ecopetrol afirmó que la extensión fue aprobada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el pasado mes de noviembre. En las reglas de juego, se acordó perforar un pozo en el marco del programa de evaluación en el área permitida.

Se trata del pozo Floreña Hurón, que “se perforará al norte del campo Floreña, en el área adicionada al convenio, con la expectativa de incrementar la oferta de gas natural al interior del país”, sostiene la petrolera colombiana.

¿Por qué es importante la cuenca Piedemonte?

La cuenca del Piedemonte llanero, ubicada en la transición entre la Cordillera Oriental y los Llanos Orientales en Colombia (departamentos como Casanare, Meta y Arauca), es un lugar estratégico para la producción energética.

Ecopetrol afirma que esta zona es “una de las de mayor interés estratégico en la búsqueda de nuevas reservas de gas y crudo liviano en el país”.

Según lo planificado, “en 2026 las dos compañías comenzarán las obras civiles y la perforación del pozo Floreña Hurón, así como del pozo exploratorio Farallones, que hace parte del Convenio Farallones, al sur de la cuenca Piedemonte, cuyo acuerdo fue anunciado el año anterior y que recibió la aprobación de la ANH en el mes de agosto de 2025″, explica la petrolera.

