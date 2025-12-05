X deberá pagar EUR 120 millones tras sanción de la Unión Europea por falta de transparencia

Imagen de referencia. Foto: AFP - JIM WATSON

La Unión Europea (UE) multó a la red social X por EUR 120 millones (casi USD 140 millones). La razón detrás de la sanción radica en las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul.

La UE afirmó que la plataforma no era lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y no respetaba la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.

Antes de que se oficializara la decisión, el vicepresidente estadounidense JD Vance había denunciado los pasos que estaba dando la Unión Europea. “La UE debería defender la libertad de expresión en lugar de atacar a empresas estadounidenses por tonterías”, manifestó.

La multa contra X “no tiene nada que ver con la censura”, señaló la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de temas digitales, Henna Virkkunen, al ser preguntada por periodistas.

“No estamos aquí para imponer las multas más altas. Estamos aquí para asegurarnos de que nuestra legislación digital se cumple”, agregó la responsable. “Si acatas nuestras reglas, no te multamos: es tan simple como eso”, enfatizó.

Se trata de la primera sanción emitida por la Comisión Europea en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

Antes de que Musk comprase la plataforma en 2022, la red, que entonces se llamaba Twitter, otorgaba la marca azul (o “tick azul”) a los usuarios tras un proceso de verificación de identidad, destinado a evitar fraudes.

Pero tras adquirirla por USD 44.000 millones y rebautizarla “X”, Elon Musk reservó esas etiquetas a los suscriptores de pago, lo cual podría, según la UE, inducir a error a los usuarios.

Por otro lado, la UE amplió su investigación sobre X, al sospechar que no respeta sus obligaciones en materia de contenidos ilegales y desinformación. Sin embargo, todavía no cerró su investigación en ese frente.

Debido a la fuerte cercanía entre Musk y el presidente estadounidense Donald Trump, esta acción por parte de la UE, podría tener repercusiones internacionales, pues Musk y Trump fueron muy cercanos hasta su pelea el pasado junio.

A finales de noviembre, un grupo de responsables estadounidenses pidió personalmente a la UE que suavizara esas leyes, a cambio de una reducción de los aranceles estadounidenses al acero europeo. Propuesta que fue rechazada por los europeos, quiénes reafirmaron el derecho soberano del bloque a adoptar y aplicar sus propias leyes.

