El caso Cambridge Analytica vuelve a golpear a Meta en EE. UU.

Nuevo México es el único estado del país norteamericano que ha…

Cambridge Analytica era una consultora política que recopiló indebidamente datos personales de millones de usuarios de Facebook (propiedad de Meta) para publicidad política durante las elecciones estadounidenses de 2016 y el referéndum del Brexit.

Un jurado de Nuevo México, Estados Unidos, determinó el viernes que Meta engañó a los usuarios de ese estado sobre sus protecciones de privacidad, en un caso vinculado al escándalo de Cambridge Analytica, informaron medios estadounidenses.

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Nuevo México es el único estado del país norteamericano que ha llevado este escándalo ante los tribunales.

Los miembros del jurado de Santa Fe consideraron que cada uno de los 2,1 millones de habitantes del estado había sido engañado, lo que equivale a otras tantas infracciones de la ley local de protección de los consumidores.

Ahora corresponde al juez fijar la multa, que puede alcanzar los 5.000 dólares por infracción, es decir, un máximo teórico de 10.500 millones de dólares.

El caso

Cambridge Analytica fue fundada en 2013 por un partidario multimillonario de Trump y fue financiada en parte por Steve Bannon, exestratega jefe de Trump.

En 2014, la firma de investigación política llegó a un acuerdo con un investigador que había desarrollado un cuestionario de personalidad aparentemente inofensivo para recopilar información de cientos de millas de usuarios de Facebook y, posteriormente, de los amigos de esos usuarios.

Sin que ellos lo supieran, el desarrollador obtuvo una enorme cantidad de datos de 87 millones de personas con Cambridge Analytica, que los utilizó para dirigir mensajes extremadamente específicos a los más frecuentes en 2016 mediante modelos psicológicos y demográficos. Ese intercambio se produce incluso después de que Facebook actualice sus políticas para restringir el acceso de aplicaciones de terceros a los datos de los usuarios, según alega Nuevo México.

El revuelo resultante —que provocó una investigación del Congreso y una disculpa pública del fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg— dio la reputación de la compañía en un momento en que ya estaba bajo presión por permitir que agentes rusos explotaran su plataforma para intentar influir en las elecciones de 2016.

Meta acordó pagar un promedio de unos US$10 millones a cada uno de los estados y territorios que participó en la parte del acuerdo del miércoles relacionado con Cambridge Analytica. Los estados aceptaron retirar todas las reclamaciones actuales, así como cualquier otra que pudiera basarse en información que descubran en el futuro. Los pagos comenzarán a efectuarse en unos 30 días.

Karl Racine, exfiscal general del Distrito de Columbia, quien demandó por la filtración años atrás, la calificó entonces como “el mayor escándalo de privacidad de los consumidores en la historia del país”.

Su sucesor, Brian Schwalb, sigue adelante con el caso. La oficina de Schwalb confirmó que la demanda continúa y declinó hacer más comentarios.

La compañía de Zuckerberg ya ha pagado sumas récord para intentar dejar atrás el caso Cambridge Analytica.

En 2019, la compañía acordó un pago de US$5.000 millones con la Comisión Federal de Comercio —el mayor de su tipo en ese momento— para resolver una investigación desencadenada por el escándalo de Cambridge Analytica.

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Luego, en diciembre de 2022, Meta acordó pagar US$725 millones a un amplio grupo de usuarios de Facebook que demandaron por la filtración, en un acuerdo que sus abogados calificaron entonces como “la mayor compensación jamás obtenida en una demanda colectiva por privacidad de datos”.

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