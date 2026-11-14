La caída de Jensen Huang, una novela que mezcla supuesto espionaje, miles de millones de dólares y varios amoríos, abre, por un lado, una serie de interrogantes acerca del futuro de la empresa. Pero también pone en cuestión el desarrollo de piezas críticas para el avance de la inteligencia artificial (IA) a nivel global, así como la carrera por la dominancia de esta tecnología entre…

El hombre que lideró Nvidia durante 33 años, uno de sus tres fundadores y su único CEO desde 1993, vio el final de su carrera en la empresa en apenas dos semanas.

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El escándalo de Jensen Huang deja a Nvidia con una pregunta: ¿quién financia ahora a la IA?

La caída de Jensen Huang, una novela que mezcla supuesto espionaje, miles de millones de dólares y varios amoríos, abre, por un lado, una serie de interrogantes acerca del futuro de la empresa. Pero también pone en cuestión el desarrollo de piezas críticas para el avance de la inteligencia artificial (IA) a nivel global, así como la carrera por la dominancia de esta tecnología entre Estados Unidos y China.

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Pelando la cebolla

Las sospechas y las alertas acerca de la relación entre Jensen Huang y Alice Huang (mismo apellido, ninguna conexión familiar) pueden rastrearse, cuando menos, hasta septiembre de 2025. Algunos reportes de medios hacían preguntas acerca de la naturaleza del vínculo entre estos dos ejecutivos: ella era una de las cabezas más visibles de uno de los mayores clientes de Nvidia, y él, la cabeza de un imperio tecnológico que hoy lidera el desarrollo de los procesadores que alimentan buena parte de los modelos de IA.

Por esos días, varias agencias de seguridad de EE.UU. fueron redactando reportes acerca de los posibles vínculos que la ejecutiva de Megaspeed podría tener con el aparato de inteligencia de China. En los documentos, citados por varios medios internacionales, también hay sospechas de posible contrabando de chips avanzados de Nvidia hacia China.

Esto es problemático debido a la prohibición que el gobierno Trump le impuso a Nvidia respecto a su tecnología más avanzada: se pueden vender a China otras piezas, pero no la punta de la lanza de los microchips (y en la mitad, la administración Trump cobra una comisión de 15 % por estas ventas, por cierto).

A finales de octubre, el diario The New York Times realizó una serie de publicaciones en las que se exponía, con más detalle del previamente reportado, la escala de la preocupación por los vínculos gubernamentales de Alice Huang y los riesgos de su relación con el CEO de Nvidia en términos de seguridad nacional.

El 6 de noviembre, Huang (Nvidia) admitió que había tenido una relación con Huang (Megaspeed). La confesión la hizo ante la cabeza legal de la compañía, Tim Teter, según reveló la agencia Bloomberg.

Para el 8 de noviembre, el cofundador de Nvidia envió un mensaje a todos los empleados aceptando dicha relación y ofreciendo excusas por su comportamiento. La junta, hasta ese momento, no había tomado mayores acciones, excepto la apertura de una investigación, que quedó en manos de una firma externa.

Apenas un par de días después comenzaron a emerger reportes de otra relación que Huang habría sostenido, pero esta vez con una empleada de la compañía (Kimberly Powell, una de las cabezas de la división de salud).

El centro de los problemas

Nvidia nació en 1993, cofundada por Huang y dos ingenieros más. La empresa se dedicó a desarrollar exclusivamente procesadores gráficos (tarjetas de video), que ayudaron a impulsar la explosión de videojuegos de los años 90 y el crecimiento de los gráficos en 3D, tanto en computadores personales, como en consolas dedicadas.

Según su propio recuento, Nvidia fue la primera firma en lanzar una GPU (unidad de procesamiento gráfico) en 1999. Aunque por un trecho de su carrera sostuvo una dura competencia (e incluso fue superada) por otras firmas, como ATI, por ejemplo.

El punto clave acá es que las GPU son el alma de la revolución de la IA, pues, simplificado ampliamente el tema, demostraron ser mucho más eficientes y rápidas en los cálculos requeridos para impulsar el desarrollo de esta tecnología, por encima de los microprocesadores convencionales (conocidos como CPU), terreno dominado por nombres como Intel o AMD, por ejemplo.

Según un informe de la consultora Jon Peddie Research, Nvidia representa cerca de 90 % de las GPU dedicadas actualmente en circulación.

En otras palabras, Nvidia es una parte central de la revolución de la IA. No es el único proveedor ni competidor en un mercado que podría estar rondando los USD 600.000 millones a nivel global (según Statista) y que, en su mirada más general, podría superar los USD 4 billones para 2033, de acuerdo con proyecciones de las Naciones Unidas. Pero lidera la industria.

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La ecuación financiera

La salida de Huang, se entiende, es un momento traumático para la empresa líder en procesadores avanzados de IA.Pero el impacto de este acontecimiento no sólo se debe leer por este ángulo, que no por obvio es menor, sino por el peso que el ejecutivo tiene en el financiamiento del mercado de la IA.

El ahora ex-CEO ha utilizado su influencia, y el alcance financiero y de mercado de su compañía, para respaldar a muchos otros actores del mercado de la IA, incluyendo en un momento a OpenAI y Anthropic (dos de los principales pesos en esa naciente industria).

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Así mismo, también ha invertido y actuado como respaldo (casi que un garante) en acuerdos de financiamiento de varias empresas, como CoreWeave y Firmus (de computación en la nube). Este tipo de negocios se han ido replicando entre otras compañías del sector, tejiendo una suerte de red financiera entre varios puntos de esta industria.

En agosto, el gigante tecnológico reportó que había apoyado a sus clientes con garantías financieras por USD 164.500 millones para asistirlos en varios negocios. Acá se cuentan cosas como apoyar la construcción de un nuevo centro de datos en Ohio (hecho por una filial de SoftBank) que será usado por OpenAI.

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Así mismo, la compañía que supervisaba Huang hasta esta semana ha invertido en 13 empresas cotizantes en bolsa y en 229 de capital privado, según sus propios reportes. Este año, por ejemplo, compró Hugging Face por casi USD 13.000 millones (la plataforma estuvo inmersa en un escándalo por hackeo).

El rol de Nvidia, impulsado por Huang mismo, ha hecho que la empresa sea conocida como el “banco central de la IA”.

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“Como estudioso de la historia económica, no sé si alguna vez ha habido una figura clave que sostenga una parte tan grande de una industria”, en palabras de Thomas Ferguson, inversionista de Blue Bear Capital, recogidas por la agencia Bloomberg.

Algunos analistas de mercado se refieren a la salida de Huang como “el fin de una era”.

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¿El futuro?

Mientras las aguas se calman (¿se calmarán?), la junta directiva nombró a Colette Kress, directora financiera de la compañía y quien lleva 13 años al interior de la firma, como CEO encargada mientras pasan los días más duros de la tormenta. La ejecutiva ha trabajado para empresas como Microsoft y Cisco.

Uno de los puntos sorprendentes acá es que, a pesar del tamaño, importancia y reputación de Nvidia (todos factores que también pueden ser leídos como riesgos), no había un plan formal de sucesión para reemplazar a Huang.

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Algunos nombres que han ido circulando incluyen a Lisa Su, quien hoy es la presidenta de AMD, uno de los pesos pesados en el diseño de procesadores y, claro, directo competidor de Nvidia.

Lo cierto es que, al mirar hacia adelante, el horizonte se ve mucho más poblado con preguntas que respuestas.

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Para comenzar, no queda claro qué tan seguras están las posiciones de varios familiares de Huang que trabajan al interior de Nvidia (dos hijos y un yerno). Según reportes de medios, algunos de ellos han tenido choques con Kress.

Por otra parte, el temor de algunos inversionistas es cómo asumirá Kress la herencia del “banco central” , pues ella es percibida como una ejecutiva más aversa al riesgo, quizá más enfocada en el buen desempeño y disciplina financiera que en grandes apuestas en un ecosistema que, igual, ya domina.

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El otro lado de la ecuación es lo que pase con la administración Trump, pues Huang era percibido ampliamente como una persona cercana al volátil presidente, quien le soltó la rienda a Nvidia en relación con sus ventas a China más de lo que había permitido su antecesor, Joe Biden.

El rol financiero de Nvidia en el mercado de la IA es clave: financia, garantiza y da confianza a un ecosistema que, a su vez, se alimenta principalmente con sus chips. Sin el hombre que ocupaba la principal silla en esa mesa, la credibilidad y el apetito que impulsaba estas jugadas podría quedar en el aire. Hay una primera prueba de fuego: la próxima semana es el primer reporte de resultados sin Huang al mando. Y, de ahí para adelante, se cuenta con un proceso de sucesión que se antoja tan importante como complicado.

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