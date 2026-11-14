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El escándalo de Jensen Huang deja a Nvidia con una pregunta: ¿quién financia ahora a la IA?

Nvidia no es sólo la empresa de chips más importante de la inteligencia artificial: durante años ha funcionado como una especie de banco central para esa industria. Jensen Huang usó el músculo financiero de la compañía para invertir, garantizar y sostener a buena parte de sus clientes. Y esa red se queda sin el hombre que la tejió. Su salida ofrece más preguntas que respuestas.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
(FILES) Nvidia CEO Jensen Huang delivers a keynote address at the Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, Nevada on January 6, 2025.
Jensen Huang renunció a su cargo de director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre de 2026, poniendo fin a sus 33 años al frente del gigante de la inteligencia artificial que él mismo cofundó, tras revelarse que mantuvo tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer acusada de espiar para China. (Patrick T. Fallon / AFP)
Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

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El hombre que lideró Nvidia durante 33 años, uno de sus tres fundadores y su único CEO desde 1993, vio el final de su carrera en la empresa en apenas dos semanas.

La caída de Jensen Huang, una novela que mezcla supuesto espionaje, miles de millones de dólares y varios amoríos, abre, por un lado, una serie de interrogantes acerca del futuro de la empresa. Pero también pone en cuestión el desarrollo de piezas críticas para el avance de la inteligencia artificial (IA) a nivel global, así como la carrera por la dominancia de esta tecnología entre…

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

Troskiller slarotta@elespectador.com
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Comentarios
  • Mar(60274)Hace 6 horas
    Quién sabe cuál será la verdad.
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