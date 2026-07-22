David Vélez llega a OpenAI: el fundador de Nubank entra a la junta directiva

Vélez es uno de los pocos empresarios latinoamericanos en el máximo órgano de gobierno de la compañía. Foto: AFP - MAURO PIMENTEL

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David Vélez, el empresario colombiano que convirtió a Nubank en el mayor banco digital de América Latina, dará ahora un salto a uno de los centros de decisión más influyentes de la inteligencia artificial. OpenAI anunció este miércoles su incorporación a los consejos de administración de la Fundación OpenAI y de OpenAI Group PBC, la entidad comercial responsable del desarrollo de ChatGPT y otros modelos de IA.

Junto con Vélez, también fue designado Robin Vince, presidente y director ejecutivo de BNY, uno de los mayores proveedores de servicios financieros del mundo.

El común denominador de ambos ejecutivos se basa en el liderazgo de empresas globales mientras aceleran procesos de transformación tecnológica.

La estrategia de OpenAI

La compañía estadounidense tiene un objetivo claro: incorporar a su gobierno corporativo líderes con experiencia en sectores donde la inteligencia artificial está cambiando la forma de operar, especialmente en servicios financieros, una de las industrias que más rápido está adoptando estas herramientas.

Para Colombia y América Latina, la noticia tiene un peso adicional. Vélez se convierte en uno de los pocos empresarios de la región que participa en el máximo órgano de gobierno de la compañía que lidera la carrera mundial por la inteligencia artificial generativa.

En el anuncio, Bret Taylor, presidente de ambos consejos de administración, afirmó que Vélez y Vince “han utilizado la tecnología para transformar los servicios financieros y ampliar las oportunidades a escala global”, experiencia que, aseguró, será clave mientras OpenAI continúa expandiendo sus productos hacia empresas y millones de usuarios.

Vélez sostuvo que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para ampliar el acceso a oportunidades económicas si se desarrolla sobre la confianza de los usuarios. “La IA tiene el potencial de ayudar a las personas, a las empresas y a economías enteras a lograr más”, afirmó.

Robin Vince, por su parte, señaló que el desarrollo de esta tecnología requiere combinar innovación con una gobernanza sólida y una implementación responsable, elementos que, en su opinión, serán determinantes para el futuro del sector.

El momentum: la expansión de Nubank

La llegada de Vélez ocurre en un momento de fuerte expansión internacional para Nubank. La entidad supera los 135 millones de clientes y recientemente obtuvo autorización condicional para avanzar en la creación de un banco nacional en Estados Unidos, un mercado que representa la siguiente gran apuesta de crecimiento de la compañía.

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Ese crecimiento ha estado acompañado por una estrategia cada vez más apoyada en inteligencia artificial. Nubank ya utiliza modelos avanzados para mejorar la evaluación de riesgo crediticio, aumentar los límites de crédito de algunos clientes y automatizar procesos internos, herramientas que han contribuido al crecimiento de su cartera y de sus utilidades.

¿Quién es David Vélez?

La historia de Vélez comenzó muy lejos de Silicon Valley. Nacido en Medellín en 1981, estudió en la Universidad de Stanford y trabajó en Morgan Stanley, Goldman Sachs y posteriormente en Sequoia Capital antes de fundar Nubank en Brasil en 2013, inspirado por las dificultades que él mismo encontró para abrir una cuenta bancaria en ese país.

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Desde entonces, la empresa pasó de ser una startup enfocada en tarjetas de crédito a convertirse en una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo y en una de las compañías latinoamericanas con mayor proyección internacional. Forbes incluso llegó a ubicar a Vélez como la persona con mayor patrimonio de Colombia con cerca de USD 13.700 millones.

Además de su actividad empresarial, OpenAI destacó su trabajo filantrópico a través de VélezReyes+, plataforma creada junto con su esposa Mariel Reyes para impulsar proyectos relacionados con educación, fortalecimiento democrático y desarrollo institucional en América Latina.

El nombramiento también evidencia cómo la inteligencia artificial dejó de ser un asunto exclusivo de ingenieros e investigadores. A medida que esta tecnología gana espacio en sectores como la banca, la salud o la educación, compañías como OpenAI buscan reforzar su dirección con ejecutivos acostumbrados a gestionar organizaciones globales, enfrentar regulaciones complejas y convertir innovaciones tecnológicas en productos de uso masivo.

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