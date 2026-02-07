David Vélez apuesta el futuro de Nubank a una ambiciosa expansión global

David Vélez, presidente del directorio, cofundador y director ejecutivo de Nu Holdings Ltd. (Nubank) Foto: Bloomberg - Jonne Roriz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La anécdota favorita de David Vélez —la historia del origen de la segunda empresa financiera más valiosa de América Latina— comienza con una puerta blindada.

Era 2012 y Vélez, entonces socio de 31 años de Sequoia Capital, intentaba abrir una cuenta bancaria en São Paulo. Al atravesar la entrada de alta seguridad de una sucursal que luego compararía con una prisión, fue rápidamente rodeado por guardias armados porque su teléfono móvil activó las alarmas del detector de metales.

Una vez autorizado a continuar, el calvario estaba lejos de terminar. Siguieron meses de trámites burocráticos, incluidas múltiples visitas al banco, antes de que se le permitiera abrir una cuenta.

Vélez estaba convencido de que el sistema bancario de Brasil estaba listo para una disrupción.

Catorce años después, el hombre que estuvo prácticamente excluido del sistema bancario ahora tiene las llaves del reino. Su banco digital, Nu Holdings Ltd., atiende a más de 127 millones de clientes, incluidos cerca del 60 % de la población adulta de Brasil, y figura entre las empresas más valiosas del país junto con Itaú Unibanco Holding SA y la petrolera Petrobras.

El colombiano de 44 años —cuyos esfuerzos elevaron su patrimonio neto a un estimado de USD 7.700 millones, según el Bloomberg Billionaires Index— ahora dirige su imperio hacia nuevos destinos, incluidos algunos de los mercados bancarios más competitivos del mundo. Entre ellos está Estados Unidos, donde Nubank, como se conoce a la empresa, acaba de obtener la primera luz verde para una licencia bancaria nacional.

“Fue una bendición que nos ignoraran” los gigantes bancarios de Brasil, señaló Vélez, cuya familia huyó de las guerras del narcotráfico en Colombia cuando tenía ocho años. “Estábamos concentrados en nuestro cliente, avanzando lo más rápido posible sin hacer mucho ruido. Y un día despertaron y éramos más grandes que muchos de ellos”.

Ya nadie ignora a Nubank. Sus acciones cotizan con valuaciones muy superiores a las de los bancos tradicionales y su retorno sobre el patrimonio también los supera: alcanzó 31 % en el tercer trimestre. Itaú Unibanco Holding S.A., la empresa financiera más valiosa de América Latina, registró un ROE de 23,3 % en el período.

La estructura de gobierno corporativo de la compañía le otorga a Vélez control absoluto como accionista. Pero expandirse a mercados inciertos supone una apuesta arriesgada, por lo que el CEO se apura en tranquilizar a los inversionistas al señalar que se trata de una apuesta de largo plazo y no una prioridad inmediata.

“Si bien seguimos totalmente enfocados en nuestros mercados principales de Brasil, México y Colombia, este paso nos permite construir la próxima generación de la banca en Estados Unidos”, afirmó Vélez en un comunicado el mes pasado, después de que la Oficina del Contralor de la Moneda otorgara una aprobación condicional para una licencia bancaria nacional en EE.UU. Aun así, ha señalado que las oportunidades en la mayor economía del mundo podrían ser “transformacionales”.

Gustavo Schroden, analista de Citigroup Inc., señaló que la solicitud de Nubank en una etapa temprana del proceso de expansión en EE.UU. apunta a permitir que la empresa ofrezca con mayor rapidez una amplia gama de servicios y protecciones al consumidor cuando esté lista para ingresar.

“La gerencia ha dicho que presentaron la solicitud de licencia con anticipación para evitar el error cometido en México, de tardar más en hacerlo y terminar esperando un par de años”, dijo Schroden en una entrevista.

El analista de Morgan Stanley Jorge Kuri señaló en una nota de noviembre que, por ahora, Nubank busca asegurar una licencia bancaria plena en EE.UU. mientras “afina su visión de dónde sus ventajas competitivas (experiencia de usuario, tecnología, modelo de bajo costo e IA) pueden desplegarse de manera más efectiva”.

La expansión, que Vélez denomina el “Tercer Acto” de su plan maestro, también aprovecha una ventana de oportunidad en EE.UU., donde el entorno regulatorio se ha vuelto más favorable para las empresas bajo la administración Trump. Esto incluye aprobaciones para cinco empresas cripto que obtuvieron licencias bancarias y la decisión de PayPal Holdings Ltd. de solicitar una en diciembre.

Campo de batalla estadounidense

Aun así, puede ser una apuesta arriesgada, dada la reputación de EE.UU. como un verdadero cementerio para fintechs extranjeras. Favoritas europeas como N26 y Monzo Bank quemaron millones intentando conquistar el mercado estadounidense antes de retirarse, golpeadas por un entorno normativo con superposición de regulaciones estatales y federales. A diferencia de Brasil, donde el mercado está más concentrado, EE.UU. es una pelea entre miles de bancos, desde JPMorgan Chase & Co. hasta prestamistas depredadores, todos compitiendo por la misma billetera.

Nu tuvo éxito gracias a su modelo de autoservicio y a la ausencia de sucursales físicas, lo que le permitió atender a los clientes con una dotación que equivale a apenas el 10% del promedio de los grandes bancos locales. Vélez apuesta a que ese modelo también funcionará en EE.UU.

Sin embargo, Schroden, de Citigroup, advirtió que el entorno más competitivo de EE.UU. podría traducirse en retornos más bajos para Nubank que los actuales en Brasil. “No dudamos de que Nubank tendrá una cartera crediticia y será rentable en EE.UU., pero tal vez no con el mismo” retorno sobre el patrimonio, dijo.

Las ambiciones globales del banco no se limitan a EE.UU. Nubank lideró en 2024 una ronda de inversión de USD 250 millones en Tyme Group, el operador de banca digital detrás de TymeBank en Sudáfrica y GoTyme en Filipinas, un movimiento que Vélez describió como una expedición de aprendizaje para explorar mercados asiáticos.

Pero obtener licencias mercado por mercado puede ser una tarea lenta. Para mantener el ritmo, Vélez sugirió que la empresa podría no depender únicamente de crecer desde cero, lo que implica que una futura expansión podría apoyarse en adquisiciones estratégicas y asociaciones.

“Tal vez más adelante haya oportunidades de hacer alianzas más grandes”, y esa estrategia podría aplicarse de manera similar en otras geografías del mundo, señaló.

Manos a la obra

El CEO, cuyo currículum incluye pasos por Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley, controla alrededor del 75% de los derechos de voto mediante una estructura de acciones con supervoto en manos de su vehículo Rua California. Y está adoptando un enfoque más directo, retomando funciones ejecutivas que antes estaban delegadas, para acelerar la toma de decisiones. La empresa también redujo capas de gestión.

“Es un movimiento que muestra al mercado que el fundador está presente”, afirmó Bruno Diniz, socio director de Spiralem Innovation Consulting.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.