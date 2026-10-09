El millonario negocio petrolero de Gilinski en Venezuela

La forma en que Gilinski obtuvo los derechos del yacimiento Bare y luego acordó venderlos a cambio del control mayoritario de GeoPark Ltd. es uno de los ejemplos más audaces hasta la fecha de la carrera por la riqueza que se libra en Venezuela. Tras años de…

Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, está a punto de convertir un contrato para un yacimiento petrolífero venezolano que le costó prácticamente nada en una participación de 500 millones de dólares en una productora de crudo latinoamericana que ahora está a punto de controlar.

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La forma en que Gilinski obtuvo los derechos del yacimiento Bare y luego acordó venderlos a cambio del control mayoritario de GeoPark Ltd. es uno de los ejemplos más audaces hasta la fecha de la carrera por la riqueza que se libra en Venezuela. Tras años de mala gestión y sanciones paralizantes, Venezuela se ha convertido en el epicentro de la reafirmación del dominio hemisférico estadounidense por parte de la administración Trump, atrayendo a multitud de inversores influyentes que apuestan por el tan anunciado resurgimiento del país impulsado por el petróleo.

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Pocos se han movido tan rápido como Gilinski, cuyo acuerdo ilustra cómo el opaco sistema venezolano de asignación de recursos en la era posterior a Maduro puede transformar un contrato estatal en un codiciado activo privado, sin ninguna inversión inicial.

Los detalles del acuerdo de Gilinski se reconstruyeron a partir de documentos regulatorios y de información proporcionada por personas familiarizadas con el acuerdo y expertos que solicitaron el anonimato al hablar de asuntos comerciales delicados. Otros acuerdos petroleros en Venezuela son menos transparentes, en parte porque no involucran a empresas que cotizan en bolsa como GeoPark.

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Gilinski declinó hacer comentarios para este artículo. El ejecutivo, cuya fortuna asciende a 40 mil millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , inicialmente amasó su fortuna en el sector bancario. Recientemente la multiplicó mediante una adquisición hostil de Nutresa SA, la mayor empresa de alimentos envasados ​​de Latinoamérica, que planea utilizar para introducir café, galletas y otros productos en Venezuela.

Después de que las fuerzas estadounidenses derrocaran al dictador Nicolás Maduro en enero y la administración Trump suavizara las sanciones, el hijo de Gilinski, Gabriel, se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, respaldada por Estados Unidos, en marzo y viajó a Caracas más de diez veces en los meses siguientes. Los Gilinski evaluaron acuerdos para varios yacimientos petrolíferos potenciales, algunos de los cuales no se concretaron o fueron adquiridos por otros.

Gilinski no es el único que se está apresurando a entrar en el mercado. Pacific Coast Energy Co., con sede en California, ha comenzado a operar dos bloques de petróleo pesado, mientras que nuevos actores de la industria, como Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase —quien donó un millón de dólares al comité inaugural de Donald Trump en 2025—, han firmado sus propios acuerdos en Venezuela. Figuras con influencia durante la era Maduro, encabezadas por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, están consolidando su posición , mientras que empresas más consolidadas se están preparando para su regreso, uniéndose a Chevron Corp. y Repsol SA, que nunca se fueron.

ExxonMobil Holdings Corp., que en enero calificó a Venezuela de "no apta para la inversión", así como TotalEnergies, estuvieron presentes en una concurrida conferencia sobre petróleo y gas en Caracas la semana pasada. El frenesí empresarial provocó una auténtica avalancha de compradores de palos de golf .

Mínimo indispensable

Tras meses de negociaciones con funcionarios en Caracas y Washington, Gilinski firmó el mes pasado un contrato de 25 años con el gobierno venezolano para operar el yacimiento de petróleo pesado Bare en la Faja Petrolífera del Orinoco. El yacimiento colinda con uno de los prolíficos bloques petroleros de Chevron, lo que ofrece la posibilidad de aprovechar las operaciones de la gran petrolera. Horas después, Gilinski acordó transferir el contrato de Bare a GeoPark a cambio de nuevas acciones, inicialmente valoradas en 515 millones de dólares, lo que lo encamina a convertirse en el nuevo accionista mayoritario de la compañía.

En este marco, GeoPark financiará cualquier nueva inversión en Bare y mantendrá una participación operativa neta del 65% en el yacimiento. El resto permanecerá en manos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Este acuerdo convierte a GeoPark en una de las empresas venezolanas pioneras en un proyecto con objetivos de producción y planes de inversión definidos.

GeoPark pretende aumentar la producción diaria de Bare a 95.000 barriles, desde los 11.000 actuales. En una entrevista concedida en Caracas la semana pasada, el director ejecutivo de GeoPark, Felipe Bayón, afirmó que la empresa estaba en conversaciones con PDVSA para acceder a un componente esencial para la mezcla de crudo, necesario para transportar el crudo de consistencia similar al alquitrán.

La empresa dispone de hasta 120 días para cumplir las condiciones del contrato y que el acuerdo entre en vigor, plazo que finaliza en diciembre. Si el contrato con Bare expira antes de que esto ocurra, la transacción con GeoPark se dará por terminada.

Las acciones de GeoPark se han disparado desde la entrada de Gilinski en la compañía. Si el contrato con Venezuela sigue adelante, se espera que Gilinski ofrezca a los accionistas actuales la oportunidad de vender hasta 100 millones de dólares en acciones a un precio superior al precio de cierre de la compañía, que fue de 11,45 dólares por acción el jueves.

Poco después del derrocamiento de Maduro, Gilinski se propuso probar suerte con el petróleo venezolano y rápidamente obtuvo la exención de sanciones necesaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para allanar el camino a un acuerdo. Su hijo Gabriel viajó a Washington para solicitar la licencia a las autoridades.

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Con la licencia de la OFAC en mano, Gilinski también necesitaba una compañía petrolera para entrar en Venezuela. GeoPark, que tiene una sólida presencia en Colombia, tenía sus propias necesidades. En ese momento, GeoPark estaba defendiéndose de un intento de adquisición hostil que Gilinski bloqueó eficazmente al comprar una participación del 20% en la compañía en marzo.

En lugar de utilizar GeoPark para negociar un acuerdo petrolero venezolano, Gilinski cerró el trato con PDVSA prácticamente por su cuenta. La idea era obtener los derechos de al menos un yacimiento venezolano y monetizarlo ofreciéndoselo a GeoPark.

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GeoPark afirmó haber participado en las negociaciones con PDVSA antes de la firma del acuerdo sobre el yacimiento petrolífero, y haber poseído una participación del 5% en Bare desde el principio. Ahora se dispone a comprar el 95% restante de Gilinski, ofreciéndole un valor por el yacimiento que es aproximadamente un 5% inferior a la valoración determinada por sus asesores.

El 4 de septiembre, Gilinski sorprendió a sus nuevos colegas de la industria petrolera al aparecer junto a Rodríguez en un discurso televisado desde Caracas anunciando el acuerdo.

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«Señora presidenta, gracias por su confianza», dijo. «Gracias por abrirle esta puerta al Grupo Gilinski, a GeoPark. De parte de Gabriel y mía, muchas gracias».

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