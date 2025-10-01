Logo El Espectador
Economía
El sector inmobiliario se recupera en 2025: retos y perspectivas según Fedelonjas

La suspensión de los subsidios del programa “Mi Casa Ya” tuvo implicaciones colaterales negativas para el mercado de vivienda.

Redacción Economía
01 de octubre de 2025 - 08:28 p. m.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS/EL ESPECTADOR - GUSTAVO TORRIJOS
El entorno económico actual ha sido desafiante para el sector inmobiliario, sin embargo, ha mostrado señales de estabilidad y recuperación. Tan es así que las proyecciones de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el PIB superará el 2 % en 2025, en línea con los resultados positivos de los primeros dos trimestres de 2025 y cierre de 2024.

Las proyecciones de PIB para el sector en Colombia oscilan entre 2,3 % y 2,6 % para finales de 2025, lo que muestra estabilidad.

“Sin embargo, hay retos. Aunque la tasa de interés ha bajado, todo indica que se mantendrá alrededor del 9,25 % por el resto del año, con una inflación cercana al 5 %, aun por encima del rango meta del Banco de la República”, explicó Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas.

Ambos factores de la macroeconomía son relevantes para el renglón porque para la compra de vivienda es casi que necesario que las personas adquieran un crédito. Pero si las tasas de interés son muy altas, puede haber menos compradores que estén dispuestos a asumir dicho costo.

Ramírez añadió que a este contexto se deben agregar los efectos de la suspensión de los subsidios del programa “Mi Casa Ya”, que facilitaba la compra de vivienda por parte del Gobierno.

Este hecho tuvo implicaciones económicas y sociales, debido a que afectaron la confianza en el sector constructor y ocasionó efectos colaterales en el mercado de vivienda, según el presidente de Fedelonjas.

Para analizar retos y perspectivas en torno a temas de coyuntura se realizará la 41.ª edición del Congreso Nacional Inmobiliario los próximos 2 y 3 de octubre en el Hotel Hilton de Corferias, Bogotá.

Entre los temas que se abordarán están las reformas en la propiedad horizontal, la adopción de inteligencia artificial, digitalización de procesos y la consolidación de la reactivación del sector como motor económico del país,

La agenda estará enfocada en los administradores de propiedad horizontal, los avaluadores, inversionistas, desarrolladores, constructores, entre otros actores conexos a la cadena de valor.

Por Redacción Economía

