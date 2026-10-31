El trabajo detrás de las aplicaciones de transporte: oportunidades y desafíos

Según un estudio de impacto realizado por Ipsos para inDrive, en 2025 la actividad de esta plataforma aportó COP 7,45 billones a la economía colombiana. Foto: Cortesía

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Las plataformas de transporte llevan cerca de una década en Colombia. Durante este tiempo han ganado terreno y hoy varias compiten en un mercado que genera cientos de miles de oportunidades laborales y tiene un impacto significativo en la economía.

Sin embargo, Colombia aún no resuelve la discusión sobre si los conductores particulares pueden prestar servicios de transporte mediante plataformas digitales o si esta actividad debe limitarse a taxis y vehículos de transporte especial. Esto a pesar de que muchos de sus vecinos en la región ya le pusieron reglas de juego a este negocio.

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Sin la intención de hacer simple un debate que es, en esencia, complejo, los argumentos de parte y parte son los siguientes: quienes lo defienden señalan que es una solución tecnológica que aporta al desarrollo de la sociedad, pues genera recursos y brinda empleo; quienes se oponen advierten que su presencia altera las condiciones de competencia en el mercado y produce desequilibrios desfavorables en la oferta y demanda transporte.

Recientemente, un grupo de congresistas radicó un proyecto de ley que busca reglamentar esta actividad. No es la primera vez que, en el Congreso, se propone nivelar la cancha entre taxistas y conductores particulares.

Lo cierto es que, en las calles, ambos modelos vienen coexistiendo y, a pesar de la falta de una regulación, el impacto económico de estas plataformas es notable.

Según un estudio de impacto realizado por Ipsos para inDrive, en 2025 la actividad de esta plataforma aportó COP 7,45 billones a la economía colombiana. Esta cifra es superior al rubro que tuvieron importantes carteras del Estado (como el Ministerio de Vivienda) y su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) fue del 0,4 %.

Tenga en cuenta que estas cifras corresponden a una sola de las distintas plataformas que operan en el país. Otros análisis, que miran la torta completa, señalan que su impacto puede llegar a representar el 15,1 % del PIB colombiano, como el que hace Telecom Advisory Services, el cual fue referenciado por Portafolio.

El impacto laboral

En entrevista con El Espectador, la directora de asuntos públicos y gobierno para Latinoamérica de inDrive, Paula Parra, señala que, en promedio, hay cerca de 350.000 conductores activos al mes en esta plataforma. Estimaciones de Alianza In apuntan a 1,2 millones de cuentas (no conductores, pues un conductor puede tener varias cuentas al trabajar en varias aplicaciones).

Parra señala que un conductor que maneja durante ocho horas al día registra, en promedio, ingresos que son entre un 25 % y 30 % superiores al salario mínimo.

Diversos expertos ven en esto una oportunidad de formalización, si se tiene en cuenta que, precisamente, el salario mínimo es la base sobre con la que se arranca la cotización en la seguridad social. Pero también se podrían hacer aportes por debajo de ese umbral, como lo demostró la reforma laboral en la regulación de repartidores de plataformas. Sin embargo, como señalan los expertos, hasta que no se logre poner reglas de juego en esta industria no se podría avanzar en estos temas tan necesarios para el mercado laboral.

Otro de los beneficios es la flexibilidad que se le brinda a los trabajadores, pues estos, como autónomos, pueden decidir cuándo se conectan y se desconectan de las plataformas.

Este aspecto cobra especial relevancia para las mujeres. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en septiembre de 2026, 7,1 millones de mujeres estaban fuera del mercado laboral por dedicarse a labores de cuidado y oficios del hogar no remunerados. La brecha de género es evidente: por cada hombre que se encontraba en esta situación había siete mujeres.

“Hoy, en Colombia, todavía ocurre que algunas usuarias deben sentarse en el asiento delantero y fingir que el conductor es su primo, amigo o hermano. Es una situación incómoda. Un marco regulatorio podría permitir que se sienten atrás y que la relación con el conductor sea distinta, sin tener que fingir que lo conocen”, resalta Parra.

“En cuanto a las conductoras, desde hace aproximadamente dos años trabajamos en América Latina para vincular a más mujeres a este sector, que históricamente ha estado masculinizado. En Colombia, además, persiste el prejuicio de que las mujeres conducen mal o son menos hábiles al volante. Por eso creamos el programa Juntas Llegamos Más Lejos, que acompaña a mujeres que no saben conducir para que puedan obtener su licencia”, añade.

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El país se prepara para debatir, una vez más, un proyecto de ley con el que se busca resolver de una vez por todas esta discusión. Una tarea que no es sencilla, pues no se puede desconocer la importancia y el peso que tiene el sector de los taxistas en Colombia, pero tampoco las oportunidades que brindan estas plataformas.

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