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Elon Musk recibe apoyo de EE. UU. en su disputa con la Unión Europea por X

Las infracciones pueden acarrear multas de hasta el 6% de la facturación anual global de una empresa.

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Agencia AFP
24 de septiembre de 2026 – 07:25 p. m.
(FILES) Elon Musk looks on as US President Donald Trump speaks at the US-Saudi Investment Forum at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC on November 19, 2025.
Elon Musk recibe el respaldo de Trump ante disputa con la UE.
Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

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Estados Unidos pidió el jueves al Tribunal General de la Unión Europea que le permita intervenir a favor de Elon Musk y su plataforma X, que buscan la anulación de una multa por incumplir las normas del bloque sobre el contenido en línea.

Musk y X, antes Twitter, impugnan una multa por 136 millones de dólares impuesta por Bruselas en virtud de sus normas digitales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que había presentado un recurso ante el segundo tribunal más alto de la UE en respaldo a la solicitud de Musk y su empresa ante la decisión de 2025 de la Comisión Europea.

Es la primera sanción bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Vigente desde 2024, la DSA exige que las plataformas en línea trabajen más contra los contenidos ilegales y perjudiciales y exige mayor transparencia sobre el funcionamiento de sus sistemas.

Las infracciones pueden acarrear multas de hasta el 6% de la facturación anual global de una empresa.

La norma es un nuevo punto de fricción entre Washington y Bruselas. La administración Trump y la industria tecnológica estadounidense la han presentado como una herramienta de censura, una acusación que la UE rechaza

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Por Agencia AFP

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