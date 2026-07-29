Empresarios más optimistas tras las elecciones: esto dicen datos de Fedesarrollo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El optimismo de los empresarios está al alza, al menos a juzgar por los más recientes resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial, que mensualmente realiza Fedesarrollo.

La encuesta de Fedesarrollo produce dos índices, el de Confianza Comercial (ICCO) y el de Confianza Industrial (ICI). Ambas mediciones mostraron mejorías notables frente a los resultados del mes pasado y los datos se convierten prácticamente en los más esperanzadores en lo que va del año.

En contexto: Natalia López será la nueva ministra de Trabajo en el gobierno de Abelardo de la Espriella

En el ICCO, la medición se ubicó en 28,6 %, mientras que el mes pasado se había registrado 20,5 % y en el mismo periodo de 2025 la marca se ubicó en 24 %. Para el ICI, el resultado de junio fue de -0,1 %: en el mes pasado y en junio del 2025 las cifras fueron de -2,9 % y 1,5 %, respectivamente.

Para medir la confianza comercial e industrial Fedesarrollo determina tres variables: la percepción de la situación económica actual de la empresa o del negocio, el volumen actual de pedidos el nivel de existencias –que se refiere a la cantidad de productos que almacena la empresa, si el nivel es bajo es porque probablemente ha tenido buenas ventas, si es alto es porque sigue almacenando mucho producto– y, por último, las expectativas de la situación económica para el próximo semestre.

Hablando de confianza, el indicador que más movió la aguja en el ICCO fue el de las expectativas por el panorama económico en el próximo semestre: esta variante aumentó de 13,7 puntos porcentuales y pasó de estar en 33,2 % en el mes de mayo a 46,9 % en el mes de junio.

Con respecto a la confianza industrial también se marcó una diferencia, pues las expectativas de producción para el próximo trimestre casi que duplicaron: durante mayo se posicionaron en el 17,5 % y para junio estaban en el 30,4 %.

Los resultados de la Encuesta llegan después del ciclo electoral, que llevó a la victoria a Abelardo de la Espriella. El presidente electo presenta una marcada agenda promercado y que, al menos en sus anuncios, iría acompañada de ortodoxia fiscal. “Vendrán nuevas empresas a Colombia, vendrán nuevos proyectos porque donde hay confianza, llega el desarrollo y el futuro”, dijo el mandatario electo en una alocución reciente.

Le puede interesar: Si existen mujeres preparadas para cargos de liderazgo, ¿por qué no están en ellos?

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.