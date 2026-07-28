Natalia López será la nueva ministra de Trabajo en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Natalia López, ministra del Trabajo designada. Foto: natalialopezfuentes

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que la abogada cordobesa Natalia López será la próxima ministra de Trabajo, una cartera que recibirá tras un periodo en el que se consolidaron reformas laborales y mejoras en algunos indicadores del mercado laboral, aunque persisten retos estructurales como la informalidad y las brechas de acceso al empleo.

López es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de esa misma institución y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Además, cursó una maestría en Administración de Empresas.

Su trayectoria profesional ha estado concentrada en el derecho público. Desde hace más de 17 años ejerce como abogada independiente y, de manera paralela, se ha desempeñado como docente universitaria en la Universidad Pontificia Bolivariana.

También fue profesora de derecho laboral en un programa de posgrado de la Universidad del Sinú y trabajó como asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba.

Otro de los cargos más relevantes de su trayectoria fue el de defensora pública de la Defensoría del Pueblo en Córdoba, función que ejerció durante varios periodos entre 2011 y 2019, representando judicial y extrajudicialmente a ciudadanos y promoviendo la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, entre 2013 y 2019 fue delegada del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

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Los desafíos del Mintrabajo

Este es uno de los sectores que más brilló en el Gobierno de Gustavo Petro. Ejemplo de esto es el avance que se logró con la reforma laboral, así como los niveles mínimos que se alcanzaron en la tasa de desempleo. Para las centrales obreras, también fue clave lo que se logró con el incremento del salario mínimo.

No obstante, son diversos los desafíos que persisten en el mercado laboral. Uno de los más protagónicos es el de la informalidad que, en mayo, se ubicó en 54,3 %. En Colombia, más de la mitad de los trabajadores sigue siendo informal.

Esto se traduce en más de 13 millones de trabajadores que carecen de un salario fijo (la mayoría no devenga tan siquiera un salario mínimo) y acceso a seguridad social.

También están las barreras que enfrentan las mujeres para acceder al mercado laboral, especialmente porque muchas siguen condicionadas a labores de cuidado del hogar no remuneradas.

A esto se suman las brechas que persisten entre demanda y oferta laboral. Cada vez es más creciente la solicitud de empresas por talentos que respondan a las nuevas dinámicas, con habilidades como programación, análisis de datos e inteligencia artificial.

Mejorar la relación entre la academia y el tejido empresarial será clave para fortalecer el mercado laboral en Colombia.

Expertos consultados por este medio también coinciden en que el ministerio tendrá que continuar, e incluso reforzar sus labores de inspección y vigilancia, especialmente en el marco del cumplimiento de la ley laboral, así como en las acciones para mitigar la contratación informal.

Las acciones también deberían enfocarse en los territorios con mayores vacíos laborales, como en Sincelejo y Valledupar, donde la informalidad supera el 62 %; o en Quibdó y Cartagena, donde el desempleo es del 23,9 % y 12,8 %, respectivamente.

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