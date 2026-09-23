“El indicador tiene como base una medición científica del comportamiento de las marcas y recoge el trabajo académico desarrollado durante más de 12 años por el reconocido investigador Richard Bagozzi, profesor de la Universidad de Michigan y coautor del modelo de Brand Love. Su…

El Brand Love Index es un índice que mide el vínculo emocional que tienen los consumidores colombianos con las marcas. Este es elaborado por Cluster Research, compañía nacional especializada en investigación de mercados, analítica de datos y consultoría estratégica.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Estas son las 23 marcas más amadas por los consumidores en Colombia en 2026

“El indicador tiene como base una medición científica del comportamiento de las marcas y recoge el trabajo académico desarrollado durante más de 12 años por el reconocido investigador Richard Bagozzi, profesor de la Universidad de Michigan y coautor del modelo de Brand Love. Su investigación ha estudiado cómo se construyen las relaciones entre las personas y las marcas y qué ocurre cuando estas alcanzan un vínculo significativo con sus consumidores”, detalla.

Publicidad

Para su versión 2026 se realizaron 2.400 encuestas en las principales ciudades del país, combinando modalidades de medición virtuales y presenciales.

Más allá de que los consumidores puedan identificar cuáles son las marcas que generan un mayor vínculo emocional en el mercado, este índice también busca ayudar a los gerentes a identificar cuáles son las fortalezas que tienen de cara a sus consumidores, así como las brechas y oportunidades.

“El Brand Love Index no nació para hacer un ranking de marcas queridas. Nació para comprender científicamente cómo una marca pasa de ser elegida a convertirse en parte significativa de la vida de una persona, qué construye ese vínculo y qué ocurre cuando logra o pierde ese lugar”, dijo Elsa María González, CEO de Cluster Research.

Las 23 marcas más amadas en Colombia

La lista ubica firmas de distintas categorías, como alimentos, bebidas, tecnología, banca, seguros, vestuario, restaurantes y comercio. No se presentan como un ranking, sino como un grupo.

En este se encuentran: Alpina, Arroz Diana, Natura, Coca-Cola, Águila, Haceb, Ramo, Crepes & Waffles, Nequi, Nu Bank, Seguros Sura, Frisby, Totto, Jabón Rey, D1, Kalley, Chocolatina Jumbo, Samsung, Cine Colombia, Arturo Calle, Mercado Libre, Juan Valdez y Colsubsidio.

“Alimentos y bebidas se consolidan como una de las categorías con mayor capacidad para generar vínculos emocionales, especialmente por su relación con rituales familiares, celebraciones y experiencias compartidas. También aparecen con fuerza categorías relacionadas con salud y belleza, tecnología y algunas marcas de servicios”, se lee en el reporte.

El estudio también señala que las marcas que han logrado mantenerse en este grupo tienen algo en común: han logrado construir vínculos asociados con experiencias cotidianas, momentos significativos, comunidad y capacidad de respuesta frente a las necesidades de sus consumidores.

Las categorías donde se está deteriorando la relación con los consumidores

El análisis también permite levantar banderas rojas sobre esas categorías que están perdiendo tracción.

Los mayores niveles de decepción se presentan en categorías donde existe una alta interacción, fricción o dependencia del servicio. Entre ellas aparecen comunicaciones, operadores, algunas compañías de banca y aerolíneas.

“En contraste, la categoría de seguros presenta un comportamiento intermedio, pese a tratarse de un sector cuya relación con el consumidor suele estar marcada por momentos de alta fricción”, detalla.

Parte de las conclusiones es que una buena reputación no necesariamente equivale a una marca amada, ya que un consumidor puede reconocer una empresa, confiar en su trayectoria o considerarla relevante y, al mismo tiempo, no sentir un vínculo emocional suficiente para defenderla, recomendarla o incorporar a su vida.

Publicidad

También se resalta que incluso las marcas más amadas pueden llegar a decepcionar, pero la diferencia está en qué tanto se acumulan esas decepciones ya que, si son ocasionales, se puede mantener un vínculo fuerte a lo largo del tiempo, porque en “la balanza” tienden a pesar más las experiencias positivas, las respuestas oportunas y las señales de coherencia.

“El amor de marca funciona como una especie de capital acumulado de confianza: una equivocación no necesariamente destruye el vínculo cuando la marca ha construido suficiente crédito emocional con sus consumidores.

Publicidad

Este comportamiento también ayuda a explicar por qué algunas marcas logran una defensa activa cuando enfrentan una crisis, mientras otras son cuestionadas con mayor facilidad”, explica.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.