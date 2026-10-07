La suma de los cuatro supera los USD 88.600 millones (que en pesos colombianos, con la tasa de cambio actual, son más de COP 286 billones), fortunas que se han alcanzado mediante negocios asociados al mundo financiero, los alimentos y las bebidas.

Bloomberg actualiza periódicamente su Índice de Multimillonarios, un ranking que reúne a las 500 personas con las mayores fortunas del mundo. En su versión más reciente, cuatro colombianos figuran en el listado.

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Estos son los cuatro colombianos entre los 500 más ricos del mundo, según Bloomberg

El empresario cuenta con un patrimonio neto estimado en USD 40.300 millones (unos COP 130 billones). Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, es el colombiano más rico y ocupa el puesto 54 en el ranking mundial.

En los negocios de Gilinski figura su participación mayoritaria en el Grupo Nutresa, el cual se considera como el principal productor de alimentos envasados de Latinoamérica. También es accionista y miembro del consejo de administración del Banco GNB Sudameris. Su fortuna, principalmente, proviene de las ganancias de las inversiones que ha realizado en capital privado, finanzas y banca desde la década de 1990.

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“También posee una participación del 53% en el banco británico Metro Bank, según su informe anual de 2025. Gilinski vendió una participación del 49,9% en Lulo Bank a International Holding Co. en octubre de 2022. Su participación restante del 45% se valora según el valor contable al 31 de diciembre de 2024, según consta en el informe anual de IHC”, detalla Bloomberg.

Este empresario también es el dueño del 100 % de Publicaciones Semana, a través de Grupo Gilinski.

Según la información reportada por Bloomberg, el último año ha sido protagónico para Gilinski, pues su fortuna pasó de USD 17.100 millones en octubre de 2025 a USD 40.700 millones en octubre de 2026, lo que se traduce en un incremento del 138 %.

Alejandro Santo Domingo y familia

Alejandro Santo Domingo es el presidente de la junta directiva del grupo Valorem. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Santo Domingo es quien administra la fortuna de su familia, la cual se estima en más de USD 20.000 millones (cerca de COP 75 billones). Es el segundo colombiano más rico, así como el número 135 del listado global.

“La familia posee participaciones en AB InBev, la mayor cervecera del mundo, y una serie de otras participaciones en empresas públicas e inversiones de capital privado a través de Bevco Lux. También controlan Caracol Televisión”, señala Bloomberg.

El reporte también indica que la familia ha recibido más de USD 3.000 millones en dividendos. Otra parte importante de sus activos incluyen las inversiones de la familia en Colombia, controladas a través de la sociedad holding Valorem, de donde se desprenden marcas como Caracol Televisión, El Espectador (ahora Fundación El Espectador), Cine Colombia, D1 y Gases del Caribe, entre otras.

Su fortuna también ha crecido en el último año, al pasar de USD 16.500 millones en octubre de 2025 a los USD 20.000 millones en octubre de 2026, lo que se traduce en un alza del 21 %.

David Vélez

David Vélez es la cabeza de Nubank. Foto: AFP - MAURO PIMENTEL

Reconocido por sus negocios en el mundo financiero, David Vélez es la tercera persona en Colombia que concentra una mayor fortuna, la cual supera los USD 15.300 millones (unos COP 50 billones). Su posición en el ranking mundial es la número 212.

El nombre de Vélez está fuertemente relacionado con Nu Holding, banco digital del que es su cofundador y director ejecutivo. El también denominado “neobanco” tiene su sede principal en Sao Paulo, Brasil, operando en esa nación, así como en Colombia y México, consolidando cerca de 131 millones de clientes.

“Según el informe anual de 2024, Vélez posee una participación del 18 % junto con su esposa y a través de la sociedad holding Rua California. La startup de servicios financieros recibió el respaldo de inversionistas como Berkshire Hathaway, Sequoia Capital y los fondos latinoamericanos de SoftBank Group Corp. Mediante una estructura de acciones con derecho a voto privilegiado, Vélez posee aproximadamente el 74% de los derechos de voto de Nubank, según su informe anual de 2025”, informa Bloomberg.

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El aumento de la riqueza de Vélez, en el último año, ha sido más moderado en comparación con los otros colombianos que lo superan en el listado. En octubre de 2025 esta se estimaba en USD 15.000 millones, mientras que en octubre de 2026 es de USD 15.300 millones, lo que implica un incremento del 2 %.

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Luis Carlos Sarmiento es empresario, banquero, constructor y magnate colombiano. Foto: Andrés Torres

A sus 93 años, el empresario colombiano sigue figurando como uno de los más adinerados del mundo. Según Bloomberg, su fortuna se estima en USD 13.000 millones (poco más de COP 42 billones).

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Sarmiento es reconocido por ser el fundador de Grupo Aval, el cual es el mayot grupo bancario en Colombia. Bajo su sombrilla también se encuentran otros negocios como las aseguradoras que operan bajo la marca Alfa, así como el periódico El Tiempo y la promotora inmobiliaria Construcciones Planificadas.

“La mayor parte de la fortuna de Luis Sarmiento proviene de su participación en Grupo Aval. El multimillonario controla el 97,8% de las acciones con derecho a voto y el 45,5% de las acciones preferentes, según el informe anual de 2023 de la compañía. También posee participaciones minoritarias en los cinco bancos controlados por Aval: Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Corficolombiana”, señala Bloomberg.

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En octubre de 2025 su patrimonio se estimaba en USD 9.430 millones, mientras que en octubre de 2026 pasó a ser de USD 13.000 millones, por lo que el incremento ha sido de 37,85 %.

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