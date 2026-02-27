Netflix retira su oferta por Warner Bros. y deja a Paramount como ganadora

La decisión disparó las acciones de Netflix y dejó a Warner bajo el control del heredero tecnológico David Ellison, con respaldo financiero de Oracle. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Netflix Inc. se retiró de la pugna por la compra de Warner Bros. Discovery Inc., allanando el camino para que su rival Paramount Skydance Corp. cerrara el acuerdo de USD 111.000 millones por el histórico estudio de Hollywood.

“La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, dijo Netflix el jueves en un comunicado. “Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount Skydance”.

Las acciones de Netflix subieron hasta 13 % en las operaciones fuera de horario, lo que indica que los inversores se alegraron de que la empresa se retirara del acuerdo. Warner Bros. cayó, ya que los inversores dejaron de anticipar una guerra de ofertas. Las acciones de Paramount se mantuvieron sin cambios.

Netflix firmó un acuerdo por valor de USD 82.700 millones, incluida la deuda asumida, para adquirir el estudio y los negocios de streaming de Warner Bros. en diciembre, pero las repetidas contraofertas de Paramount por toda la empresa reabrieron la puja. Warner Bros. consideró superior la última oferta de Paramount de USD 31 por acción el jueves.

Netflix, uno de los pioneros de la televisión en línea, ha creado un negocio rentable con más de 325 millones de consumidores en todo el mundo que pagan una suscripción mensual por sus programas de televisión y películas.

Productores de cine y televisión tradicionales como Paramount y Warner Bros. han lanzado sus propios negocios de streaming, pero carecen de la base de suscriptores de sus rivales, ya que sus redes tradicionales pierden espectadores y anunciantes.

La oferta de Paramount incluía las cadenas de televisión por cable de Warner Bros., como CNN y TNT. La empresa, dirigida por el heredero tecnológico David Ellison, inició la puja por Warner Bros. con una oferta privada en septiembre. Eso fue solo un mes después de que Ellison cerrara la fusión de su Skydance Media con Paramount, lo que le dio al empresario de 43 años el control del estudio cinematográfico Paramount, el servicio de streaming y cadenas de televisión como CBS y MTV.

Warner Bros. comenzó a solicitar ofertas por el negocio en octubre, antes de cerrar el acuerdo con Netflix en diciembre.

Tras perder aparentemente la batalla, Paramount lanzó una campaña múltiple para volver al juego. La empresa lanzó una oferta pública de adquisición de las acciones de Warner Bros. y amenazó con una lucha por el control en la próxima junta anual. La empresa presionó a los reguladores y a los políticos, incluido el presidente Donald Trump, y Ellison realizó múltiples viajes a Washington para defender su caso.

Paramount modificó los términos de su oferta tras los repetidos rechazos de Warner Bros. Entre ellos se incluían garantías personales por más de USD 40.000 millones en acciones del padre de David, el presidente de Oracle Corp., Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo.

Paramount también prometió dar a Warner Bros. USD 2.800 millones para pagar a Netflix por rescindir su acuerdo y pagar a Warner Bros. USD 7.000 millones si su acuerdo no conseguía las aprobaciones reglamentarias necesarias.

