"Estamos trabajando con ahínco para resolverlo antes de que termine el día de hoy", afirmó el…

El banco explicó en un comunicado emitido el lunes que el problema estaba relacionado con un error de software en los sistemas de hardware locales. Los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos, y el problema no está relacionado con la ciberseguridad, según el banco.

JPMorgan Chase & Co. ha informado de que el procesamiento de algunas transacciones está tardando más de lo habitual, ya que el banco se enfrenta a un "problema técnico".

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"Estamos trabajando con ahínco para resolverlo antes de que termine el día de hoy", afirmó el portavoz Joe Evangelisti en un comunicado.

Los problemas técnicos han estado afectando a empresas y entidades estadounidenses en las últimas semanas. Microsoft Corp. sufrió la semana pasada una de sus interrupciones de servicio más prolongadas, con fallos en Outlook, Teams y la herramienta de inteligencia artificial Copilot. Las aerolíneas estadounidenses se vieron afectadas por una de las paradas a nivel nacional más prolongadas de las últimas décadas; la Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que la suspensión de vuelos estaba relacionada con un enrutador situado cerca de El Dorado, en Arkansas.

Downdetector había registrado el lunes informes de interrupciones en el servicio de JPMorgan. Otras entidades financieras también registraron un pico en Downdetector, entre ellas Bank of America Corp. y Wells Fargo & Co. Zelle, el sistema de pagos supervisado por Early Warning Services y propiedad de los bancos, también figuraba entre las aplicaciones mencionadas, ya que los clientes señalaron problemas.

JPMorgan afirmó en el comunicado que otros bancos podrían haberse visto afectados "solo en la medida en que fueran parte de una transacción con nosotros".

Un representante de Bank of America se negó a hacer comentarios, mientras que un portavoz de Wells Fargo no hizo declaraciones de inmediato. Un portavoz de Zelle afirmó que su sistema no está fuera de servicio y funciona con normalidad.

Las acciones de JPMorgan cayeron un 2,3 % hasta los 338,21 dólares el lunes, lo que redujo la subida de este año a casi un 5 %. Bank of America bajó un 1,8 %, mientras que Wells Fargo cayó un 1,4 %.

Los portavoces de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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