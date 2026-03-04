Publicidad

Farmatodo bajo la lupa por la Superintendencia: 1.300 quejas en dos años

Entre 2024 y 2025 se registraron más de 1.300 quejas por dobles cobros, precios superiores a los informados y restricciones indebidas al derecho de retracto.

Redacción Economía
04 de marzo de 2026 - 09:33 p. m.
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación administrativa contra Farmatodo.
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación administrativa contra Farmatodo.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación administrativa contra Farmatodo por “posibles inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados” y eventuales restricciones al derecho de retracto.

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor adaptó la decisión tras analizar quejas presentadas por usuarios y adelantar actuaciones de oficio que incluyeron la revisión del portal web de la compañía.

Según informó la entidad, en los dos últimos años se registraron cerca de 1.300 peticiones, quejas y reclamos de los consumidores relacionados con dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados.

A partir de ese análisis, la SIC formuló pliego de cargos por tres presuntos comportamientos:

  1. Posibles fallas en la calidad del servicio de pago, que habrían generado cobros múltiples por una misma transacción.
  2. Presunto cobro de precios superiores a los informados en algunos productos.
  3. Presunto condicionamiento del derecho de retracto, al exigir la presentación de la factura física para tramitarlo.

En este último punto, la autoridad evalúa si la exigencia de requisitos adicionales podría constituir una carga no prevista en la ley para el consumidor.

Con la formulación de cargos, da comienzo la investigación formal. La entidad “garantizará el derecho de defensa” de Farmatodo, “quien podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa”.

La apertura del proceso no implica una sanción automática, pero sí marca el inicio de una etapa en la que la autoridad deberá establecer si existieron vulneraciones al régimen de protección al consumidor.

