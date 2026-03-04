Gobierno ordena devolver $150 mil millones por sobrecosto en gas

La medida impacta directamente a millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales. Foto: Getty Images - Christopher Furlong

Durante casi tres años, millones de usuarios de gas natural pagaron un sobrecosto silencioso en sus facturas por una decisión de la CREG que aumentaba la tasa de descuento del costo de capital —conocida como WACC— aplicada a las empresas transportadoras del sistema.

Hoy, el Gobierno nacional ordenó revertir ese incremento y devolver más de COP 150.000 millones cobrados de más desde 2023.

La decisión la adoptó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad encargada de definir la metodología tarifaria del sector energético.

En 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, la tasa WACC para el transporte de gas natural pasó de 10,94 % a 11,88 %.

Ese ajuste surgió de una regla automática prevista desde 2021. La Resolución CREG 004 de 2021 estableció que, si variaban ciertas variables macroeconómicas (como el impuesto de renta o parámetros financieros internacionales), debía recalcularse la tasa.

En 2023, tras la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), el impuesto de renta corporativo pasó de 31 % a 35 %. Esa modificación obligó a revisar el modelo financiero con corte a diciembre de 2022. El resultado fue una variación superior al 4 %, umbral que, según la propia regulación, activaba la actualización automática del WACC.

Así, el nuevo cálculo, publicado para comentarios en abril de 2023 y aprobado en junio de ese año, fijó la tasa en 11,88 % antes de impuestos.

Ese cambio, que en apariencia puede parecer marginal, tiene efectos directos sobre las tarifas, porque el WACC define la rentabilidad reconocida a las empresas por su inversión en infraestructura.

Cuando la tasa sube, la remuneración reconocida también aumenta. Y ese incremento se traslada a la componente de transporte que pagan los usuarios finales (hogares, comercios e industrias).

Las principales beneficiarias del ajuste fueron empresas transportadoras como Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval.

Según informó el Ministerio, con el paso del tiempo los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición ante la CREG para mantener el WACC anterior de 10,94 % mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, con el fin de evitar impactos adicionales en la factura final.

Tras analizar los recursos, la CREG decidió acoger la solicitud y ordenar dos medidas simultáneas:

Reducir nuevamente el WACC al 10,94 %. Reintegrar los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.

El monto estimado supera los COP 150.000 millones.

La devolución deberá realizarse a través de mecanismos que la propia comisión definirá en los próximos días, incluyendo cronogramas y ajustes en facturación.

