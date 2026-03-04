Ecopetrol destaca acciones con comunidades étnicas luego de su exclusión del Fondo Noruego

Logo de esta empresa petrolera de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ecopetrol fue excluida del Fondo Soberano Noruego, debido a la constatación de violaciones a los derechos humanos de comunidades en los territorios donde opera la empresa.

Al respecto, la compañía se defiende al decir que se encuentra alineada con los estándares nacionales e internacionales y se fundamenta en el principio de debida diligencia, de conformidad con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos.

“Se resalta que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como la Corte Constitucional de Colombia han reconocido que las afectaciones mencionadas por el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega se derivan de hechos atribuibles a terceros en el marco del conflicto armado, y no de actuaciones propias de la compañía”, sostiene la petrolera.

La evaluación la realizó el Consejo de Ética del Fondo, un órgano independiente encargado de evaluar si las empresas en las que invierte cumplen con estándares éticos mínimos relacionados con derechos humanos y conducta empresarial.

De todos modos, el Grupo Ecopetrol expresa su respeto por las evaluaciones realizadas por socios e inversionistas nacionales e internacionales.

Además, propiciará un ciclo de reuniones técnicas con el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega para presentar los avances y asegurar que sus prácticas se alinean con los estándares.

El Fondo Soberano de Noruega (Government Pension Fund Global - GPFG), fue creado a comienzos de los años noventa para garantizar la gestión a largo plazo de los ingresos provenientes de los recursos de petróleo y gas de Noruega, de modo que esta riqueza beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

Las comunidades étnicas en el centro

Luego del anuncio, Ecopetrol resalta que trabaja de manera articulada y coordinada con las entidades de gobierno para el cumplimiento del fallo proferido por la Corte IDH y adelanta un diálogo directo con las autoridades de ASOUWA para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.

También apoya los espacios de diálogo y concertación con el gobierno nacional a través de la financiación de la Mesa de Diálogo con la Nación U’wa y espera finalizar la construcción del centro de pensamiento del pueblo U’wa.

En particular Cenit, empresa de transporte de hidrocarburos del Grupo Ecopetrol, ha realizado las siguientes acciones en los territorios:

Profundizó un tramo del Oleoducto Trasandino (OTA) que interfería con el acceso a la Casa de la Sabiduría Marcos Pai. Avanza en la implementación de acciones impulsadas por Ecopetrol para la protección de las comunidades U’wa y Awá. En inversión socioambiental voluntaria y obligatoria, además de proyectos de Obras por Impuestos en Putumayo y Nariño.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.