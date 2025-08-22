Fondos de pensiones: utilidades a la baja, activos al alza: ¿a qué se debe?

Las ganancias de Porvenir disminuyeron $30.000 millones frente a 2024. Foto: Getty Images - Getty Images

El pulso en el sistema de pensiones tira para dos lados: mientras las utilidades de las AFP retroceden cerca de 15 % en el primer semestre de 2025, los recursos administrados por los fondos crecen 12,5 %.

Según la Superintendencia Financiera, las administradoras de fondos de pensión registraron $601.200 millones en utilidades a junio de este año, frente a $706.100 millones en 2024.

Esto poco tendría que ver, en principio, con los ajustes en las reglas de juego que plantea la reforma pensional. De hecho, es el reflejo de la volatilidad de los mercados financieros, que es el destino predilecto de los ahorros administrados por estas entidades.

Pese a ello, el desempeño global sigue dentro de los estándares mínimos exigidos a los afiliados.

Un vistazo por AFP

Porvenir lidera el ranking con $302.108 millones en ganancias, menor a los $331.204 millones de 2024.

Protección cayó de $263.717 millones a $180.664 millones.

Colfondos creció de $68.887 millones a $72.800 millones.

Skandia también mejoró, pasando de $42.290 millones a $45.619 millones.

Los recursos administrados por los fondos (Rais y RPM) alcanzaron $564,4 billones, frente a $501,3 billones en 2024. Esto se traduce en un aumento de 12,5 % en el semestre, mostrando que, pese a menores utilidades, los fondos siguen captando y valorizando activos

Los afiliados al sistema totalizan 26,2 millones, de los cuales 19,2 millones pertenecen al Rais y 7 millones al RPM, con un incremento anual de 248.701 personas.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, que agrupa a los gremios del sector, señaló que a pesar de la gran volatilidad de los mercados internacionales y locales, los fondos lograron valorizaciones importantes.

Por ejemplo, en el fondo moderado subió 10,23 % en el último año; 11,23 % en dos años, y 10,11 % en cinco años.

Así, pues, la caída en utilidades no implica proporcionalmente un desempeño insuficiente para los afiliados, sino un ajuste en la dinámica de los mercados financieros.

Pero el hilo fino que separa la perspectiva de las utilidades frente al desempeño de los activos gestionados muestra un grupo de AFP creciendo en volumen, pero con rentabilidad neta ajustado y la eficiencia de estos fondos en un entorno cada vez más incierto.

