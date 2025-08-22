Shell se retira de la exploración costa afuera: Ecopetrol quedaría con sus activos

Imagen de referencia. Foto: EFE - JEROEN JUMELET

Shell decidió soltar el timón en el Caribe colombiano. La petrolera británica solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorización para ceder a Ecopetrol el 50 % que aún tenía en los contratos offshore COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur.

Con esta movida, la compañía estatal quedaría como único operador y titular de estos bloques de gas, considerados estratégicos para el abastecimiento energético del país.

Shell intentó vender su participación en 2024, pero no recibió ofertas. Detrás de este giro hay un motivo bien conocido desde abril: el gas hallado en estas áreas no alcanzaría el volumen esperado para justificar las millonarias inversiones en gasoductos submarinos e infraestructura en tierra.

En otras palabras, el negocio no resultó tan rentable como se pensó en 2017, cuando el hallazgo se celebró como el más importante en casi tres décadas.

El problema es que el déficit actual de gas expone a Colombia a una mayor importación del hidrocarburo. Una investigación de Fedesarrollo revela que la falta de gas natural no solo encarece el servicio para empresas y hogares, sino que puede restarle potencia a la economía colombiana.

La búsqueda y hallazgo es, por ahora, menester nacional.

Lo que cambia en el mercado

Hoy, la SIC publicó el aviso de la operación, y desde esa fecha, terceros interesados tienen 10 días hábiles para enviar comentarios o información.

El caso está en fase de preevaluación (Fase I): allí se definirá si basta con la información disponible o si es necesario un análisis más profundo. Además, la operación requiere el aval de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que regula la ejecución de contratos de exploración.

Por ahora, Ecopetrol pasará de 20,7 % a 21,8 % de participación en exploración de hidrocarburos en Colombia.

La porción de Shell era marginal (1,1 %), por lo que el impacto en la competencia es casi nulo.

En el mercado de producción offshore de gas natural no hay novedad: Ecopetrol, vía Hocol, ya tiene el 100 % del control.

El índice de concentración (HHI) se mantiene bajo (1.110 puntos), lejos del umbral que podría generar alertas regulatorias.

Aunque el retiro de Shell puede interpretarse como un fracaso exploratorio, para Ecopetrol representa la oportunidad de consolidar una posición estratégica en el offshore, justo cuando Colombia busca asegurar nuevas reservas de gas en medio de la transición energética.

En abril de 2025, el gremio Naturgás recordó que hace poco más de diez años el país se jactaba de tener reservas probadas para 13 años de consumo. Hoy apenas alcanzan para seis. En 2023, Colombia contaba con 2,3 terapies cúbicos (muy lejos de los 5,7 terapies de 2013), lo que redujo a la mitad la vida útil de sus reservas.

La estatal colombiana hereda el reto mayúsculo de transformar descubrimientos parciales (como los de Kronos y Gorgón) en proyectos económicamente viables, que eviten la dependencia creciente de importaciones de gas en el mediano plazo.

La mesa quedó servida. Y no solo para Ecopetrol. El Caribe colombiano sigue en el radar de jugadores globales, pese a que varias multinacionales (ExxonMobil, Chevron, Repsol, ConocoPhillips) ya se han retirado del país.

