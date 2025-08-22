Juan Pablo Sandoval asume la dirección de la UPRA: ¿cuáles son los retos?

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura; Dora Inés Martínez, exdirectora encargada de la UPRA; y Juan Pablo Sandoval, nuevo director. Foto: Minagricultura

El relevo en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) llega en un momento clave para la política agraria del país.

Juan Pablo Sandoval Castaño, economista de la Universidad Nacional y con más de 20 años de experiencia en planeación y desarrollo rural, fue posesionado como nuevo director de la entidad.

Su misión es mantener la brújula en el ordenamiento del suelo agrícola y garantizar que la producción de alimentos sea un asunto de seguridad nacional.

Sandoval tiene trayectoria en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) como subdirector técnico de Ordenamiento Territorial, en la UBDP, la Contraloría y la cooperación internacional (GIZ, Global Communities).

Pisó la UPRA hace siete años con retos que, pese al tiempo, se mantienen sólidos. Según la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la agenda de Sandoval estará marcada por tres frentes:

Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA): instrumentos de ordenamiento que buscan blindar el suelo agrícola para que no pierda su vocación productiva.

Inclusión del campesinado : llevar la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria a los planes de ordenamiento, con base en el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección.

Consolidación de la política agraria: dar continuidad a los instrumentos construidos en estos tres años, en los que el Gobierno ha presentado la “revolución por la vida” como bandera para enfrentar el hambre, la crisis climática y aportar a la paz.

El nombramiento se da en la recta final del actual Gobierno, cuando las políticas rurales entran en su fase de consolidación. La UPRA, creada hace más de una década, ha sido clave en la planeación del uso del suelo y en el intento de equilibrar tensiones entre agroindustria, campesinos y conservación ambiental.

Sandoval hereda, además, el desafío de darle continuidad a un proceso que suele interrumpirse con los cambios de administración: garantizar que los instrumentos técnicos de planificación no se queden en diagnósticos y se traduzcan en decisiones efectivas en municipios y departamentos.

