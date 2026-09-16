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Fracking, gas que se agota y una junta nueva: los retos que hereda Ecopetrol

Ecopetrol estrenó junta directiva este martes, pero según los analistas consultados el verdadero reto de la compañía no está en el petróleo ni en el gas: está en demostrar que vuelve a ser una empresa técnica y no un instrumento de política.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
16 de septiembre de 2026 – 07:11 a. m.
Oficinas de Ecopetrol. Imagen de referencia.
Oficinas de Ecopetrol. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Santiago Mesa

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Ecopetrol es la empresa más importante de Colombia. Produce cerca del 60 % del petróleo del país, transporta más del 80 % de los hidrocarburos y es uno de los mayores aportantes al fisco nacional.

Usando una frase famosa: cuando Ecopetrol estornuda, a las finanzas nacionales les da gripe.

Por eso la elección de nueva junta directiva, que se realizó este martes en asamblea extraordinaria de accionistas, es un asunto unos grados más al norte de la palabra importante. Y lo es aún más si se tiene en cuenta el momento actual de la compañía.

La…

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

Troskiller slarotta@elespectador.com
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