Frisby es certificada como Empresa B: ¿qué significa? 

El reconocimiento lo otorga Sistema B, una organización que busca inspirar a las empresas a ser agentes de cambio. Para ello, explica, ofrece herramientas y programas para apoyarlas en la transición a convertirse en mejores empresas, desarrollando Modelos de Negocio de…

La empresa colombiana Frisby informó que recibió su certificación como Empresa B. Esto se traduce en una especie de sello que certifica que esta compañía combina su rentabilidad económica con un propósito de triple impacto: generar beneficios financieros, sociales y ambientales.

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El reconocimiento lo otorga Sistema B, una organización que busca inspirar a las empresas a ser agentes de cambio. Para ello, explica, ofrece herramientas y programas para apoyarlas en la transición a convertirse en mejores empresas, desarrollando Modelos de Negocio de Impacto, gestionando su cadena de valor y obteniendo la Certificación de Empresa B.

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Para Frisby, este reconocimiento representa un hito en su trayectoria. Mediante un comunicado, la empresa de origen pereirano reafirmó su compromiso por hacer empresa con un enfoque de bienestar para las personas, así como de generación de valor para la sociedad.

“ Desde su origen en 1977, Frisby ha construido un modelo empresarial orientado por su propósito superior: “Alimentar con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente la sociedad”. Esta visión se articula con la propuesta del capitalismo consciente, un enfoque que reconoce la importancia de generar valor para todos los grupos de interés y construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza”, detalló.

Según lo dicho por Liliana Restrepo, quien es cofundadora y presidente de Frisby, este reconocimiento se traduce en una responsabilidad para seguir fortaleciendo su modelo de gestión, medir sus impactos y actuar con coherencia frente a su propósito

“La compañía continuará fortaleciendo una gestión orientada al desarrollo humano, la sostenibilidad y la creación de valor para sus grupos de interés. Ser Empresa B™ reconoce el camino recorrido y reafirma el compromiso de Frisby con la construcción de un futuro en el que hacer empresa signifique también transformar positivamente la sociedad”, concluyó.

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