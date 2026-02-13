Frisby España ahora busca indemnización: demanda fue aceptada por justicia española

Charles Dupont, portavoz de Frisby España. Foto: Archivo Particular

La disputa legal entre Frisby España SL y Frisby S.A. BIC (Colombia) sumó un nuevo capítulo. Este 13 de febrero se conoció que la justicia española admitió la demanda presentada por la compañía con sede en ese país contra la empresa colombiana.

A través de un comunicado, Frisby España señaló que la acción judicial incluye una solicitud de indemnización por presuntos “daños y perjuicios” derivados de información que calificó como “inexacta o incompleta”. Según la firma europea, esos hechos habrían generado un perjuicio comercial, reputacional y económico significativo en el mercado europeo.

Las tres exigencias de Frisby España

En la demanda, la compañía española formuló tres reclamaciones principales.

En primer lugar, solicita el pago del “enriquecimiento económico extraordinario” que, según su postura, se habría producido entre mayo y diciembre de 2025. La comparación, explican, se haría frente al mismo periodo de 2024 y estaría asociada a la “movilización comercial, mediática y nacional” impulsada por la empresa colombiana.

En segundo término, exige la restitución del “enriquecimiento patrimonial y reputacional” que, a su juicio, se generó como consecuencia de la narrativa pública construida alrededor del conflicto, en la que se mencionaron acusaciones como “robo”, “agresión” o “usurpación”.

Por último, la demanda incluye una petición de indemnización por “daños y perjuicios” que la compañía atribuye a informaciones que considera inexactas y que, según sostiene, afectaron su posicionamiento en Europa.

¿De cuánto es la indemnización solicitada?

Frisby España indicó que el monto definitivo de la indemnización no está determinado. Para establecerlo, solicitó al juzgado la práctica de un peritaje contable especializado en valoración de empresas, así como un análisis técnico de los activos intangibles y del impacto reputacional.

En términos preliminares, la empresa señaló que las pretensiones económicas acumuladas podrían situarse en “múltiples decenas de millones de euros”, aunque precisó que la cuantificación final dependerá de la prueba pericial.

El nuevo paso judicial se produce después de que, en enero de 2026, Frisby España SL presentara un recurso de apelación tras una decisión del Juzgado Mercantil de Alicante que ordenó la suspensión temporal del uso de su marca mientras se resolvía la disputa.

La compañía también informó en ese momento que había presentado actuaciones ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Por ahora, se espera la reacción oficial de Frisby S.A. BIC en Colombia frente a la admisión de la demanda en España.

