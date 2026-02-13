Pacto por el Crédito entró en su recta final: ¿incumplieron los bancos, como dijo Petro?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

En medio de la emergencia económica declarada por la crisis climática, el presidente Gustavo Petro anunció en la noche del jueves que el Gobierno impondrá inversiones forzosas al sistema financiero.

Durante la reunión del gabinete, Petro aseguró que la banca incumplió el Pacto por el Crédito firmado en 2024.

Según explicó el mandatario, los bancos no habrían canalizado suficientes recursos hacia los sectores priorizados en ese acuerdo (manufactura y transición energética, vivienda e infraestructura, agropecuario, turismo y economía popular), lo que llevó al Ejecutivo a retomar la idea de obligar a los bancos a destinar un porcentaje de sus recursos a actividades consideradas estratégicas.

Así avanza el cumplimiento del Pacto por el Crédito en la fase final del acuerdo, cuyo plazo de 18 meses vence en febrero de 2026.

Así va el Pacto por el Crédito

El más reciente informe de la Superintendencia Financiera, publicado el 15 de enero, muestra que entre el 1 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026 los desembolsos acumulados del Pacto por el Crédito alcanzaron COP 214,1 billones.

Esa cifra equivale al 84 % de la meta total de COP 254,7 billones fijada para los 18 meses de vigencia del pacto.

El acuerdo tomó como punto de partida los COP 199,7 billones desembolsados en los 18 meses anteriores y planteó un aumento de 27,5 % sobre esa cifra.

Las cifras sector por sector

De los cinco sectores incluidos en el pacto, solo uno ya superó la meta fijada.

Vivienda e Infraestructura acumula COP 44,9 billones, lo que equivale al 110,7 % de su objetivo de COP 40,6 billones.

Manufactura y Transición Energética registra COP 127,6 billones, con un avance del 78,3 % frente a la meta de COP 163 billones.

El sector Agropecuario suma COP 25 billones, lo que representa un cumplimiento del 82,1 % frente a su meta de COP 30,4 billones.

Turismo alcanza COP 6,9 billones, equivalente al 84 % del objetivo de COP 8,2 billones.

En Economía Popular, los desembolsos acumulados ascienden a COP 9,7 billones, lo que corresponde al 77,6 % de la meta de COP 12,5 billones.

En total, faltan cerca de COP 40 billones para alcanzar la meta global de COP 254,7 billones antes de que finalice el plazo del acuerdo (en febrero de 2026).

El informe también señala que, entre septiembre de 2024 y comienzos de enero de 2026, se han otorgado 32,4 millones de créditos en los sectores priorizados, frente a 29,6 millones en el periodo comparable anterior, lo que representa un incremento de 9,7 %.

En diciembre de 2025, los desembolsos sumaron COP 15,4 billones, con un crecimiento anual de 8,8 %. La tasa de interés promedio ponderada bajó levemente frente al mes anterior, al pasar de 15,4 % a 15,2 %.

Por sectores, las tasas activas en diciembre fueron de 13,8 % para Manufactura y Transición Energética; 12,5 % para Vivienda e Infraestructura; 15,1 % para Agropecuario; 17,4 % para Turismo; y 46 % para Economía Popular.

