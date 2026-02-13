Restricciones para exportar carne de res “no reduciría los precios”, advierten gremios

Imagen de referencia. Foto: EFE - MATIAS MARTIN CAMPAYA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro habló de limitar las exportaciones de carne bovina, durante el consejo de ministros del pasado jueves 12 de febrero.

La razón que dio apunta a que, debido a la emergencia invernal, el país necesita que la carne se quede en Colombia. Además, se refirió a que dicha medida podría ayudar a contener los precios de dicho alimento y “controlar” los precios de la canasta básica.

Desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) expresaron su rechazo a la iniciativa. Especialmente porque el sector viene de registrar cifras históricas de ventas exteriores.

Los exportadores advierten que sería contraproducente para un sector que se viene consolidado como “un motor de éxito y diversificación de la canasta exportadora colombiana en los últimos años”.

Desde Fedegán responden que la medida ni siquiera tiene sentido porque el año pasado, las exportaciones totales (animales en pie y carne) no alcanzaron el 8 % del total de la producción nacional.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente gremial, agrega que Colombia tiene el hato número 11 a nivel mundial con más de 30 millones de cabezas, las exportaciones ayudan a la economía de más de 650.000 productores de los cuales 582.000 son pequeños ganaderos. Por lo tanto, la decisión solo afectaría a los exportadores.

A esto se le suman las pérdidas de los ganaderos por cuenta de la ola invernal en la afectación de 110.831 hectáreas de Antioquia (45.864 ha), Magdalena (30.083 ha), Córdoba (17.535 ha) y Cesar (12.105 ha). El mismo decreto que declara la emergencia económica en el país reconoce que “el 94,7 % de los predios afectados corresponde a sistemas de doble propósito (1.952 predios con 231.477 bovinos), lo que implica una afectación simultánea tanto en la producción cárnica como en la láctea”.

La buena proyección exportadora

Analdex resalta que es fundamental mantener una continuidad en la política de comercio exterior. Tras el logro alcanzado en 2024 con la apertura del mercado chino, fruto de un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y el sector productivo, el país debe enfocarse en consolidar estos canales comerciales.

Por eso, brindar certidumbre a los mercados internacionales es clave para asegurar que los esfuerzos de admisibilidad sanitaria se traduzcan en un desarrollo sostenible para el campo colombiano.

Las exportaciones de carne bovina tuvieron un gran 2025, al vender USD 148,5 millones, un incremento de 39,4 % frente a 2024, de acuerdo con cifras oficiales con análisis de Analdex.

Desde una perspectiva regional, la producción con vocación exportadora tiene su epicentro en el departamento de Córdoba, que concentra el 63,7 % del valor total de las ventas externas, generando ingresos por más de 94,6 millones de dólares en 2025.

Lo anterior cobra una relevancia crítica dada la emergencia climática que atraviesa el departamento por las fuertes lluvias. “Suspender las exportaciones en este momento no solo afectaría los indicadores macroeconómicos, sino que privaría de liquidez a una región que necesita recursos urgentes”, dice la asociación.

A Córdoba le sigue Santander, con una participación del 33,6 % (USD 49,9 millones en 2025). Estos dos departamentos representan el 97,3 % del total exportado por el país, lo que demuestra que cualquier medida restrictiva es, en la práctica, un golpe directo a la economía para estas dos regiones.

En un escalón mucho menor se encuentran Antioquia (1,4 %), Atlántico (0,8 %) y La Guajira (0,2 %), que, aunque tienen participaciones incipientes, representan los esfuerzos de diversificación regional que el país ha buscado promover.

En cuanto a los destinos internacionales, el panorama muestra un mercado estratégico como China, destino que se ha consolidado como el líder, al absorber el 61,6 % del volumen total con 18.769,2 toneladas.

La relevancia de otros mercados como Rusia y Argelia, que representan el 11,8 % y 11,3 % de las toneladas exportadas respectivamente, subraya la capacidad de la industria nacional para cumplir con estándares internacionales diversos. Finalmente, destinos como Chile (5,2 %) y El Salvador (4,2 %) completan el grupo de los cinco principales compradores.

“Suspender los despachos hacia estos países no solo detendría el flujo de divisas, sino que abriría la puerta para que competidores internacionales ocupen los espacios que tanto esfuerzo le ha costado ganar a la carne colombiana en las góndolas del mundo”, advierte Analdex.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.