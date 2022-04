Gilinski solicita reunión extraordinaria para elegir nueva junta en Grupo Sura

El multimillonario Jaime Gilinski habla durante una junta de accionistas de Grupo Sura en Medellín, Colombia, el miércoles 20 de abril de 2022. Foto: Agencia Bloomberg

Los accionistas están ofreciendo vender al multimillonario el 2,99 % de las acciones en circulación de Sura, lo cual aceptará, según una persona familiarizada con el asunto.

La medida, que aumentará la participación de Gilinski al 34,58 %, debería ser suficiente para darle derecho a elegir un segundo miembro no independiente de la junta, según la persona que pidió no ser nombrada porque los detalles aún no son públicos.

Sin embargo, eso aún no está definido. El conglomerado Grupo Argos S.A. y sus subsidiarias poseen aún una participación mayor a la de Gilinski, lo que significa que pueden evitar que él expanda su influencia, según Daniel Guardiola, analista de BTG Pactual.

Le recomendamos: Terminaron las terceras OPA por Sura y Nutresa ¿Cómo les fue a los Gilinski?

En un documento al que tuvo acceso Bloomberg News, Gilinski solicitó al presidente ejecutivo de Grupo Sura, Gonzalo Pérez, convocar a una reunión extraordinaria para elegir una nueva junta.

“Tendrá que convencer a los accionistas minoritarios para que lo respalden para lograr ese tercer puesto”, dijo Guardiola. “Está muy cerca, pero aún necesita convencerlos de inclinar la balanza a su favor”.

Gilinski obtuvo menos del 5,2 % al 6,5 % de la participación que buscaba adquirir en la tercera oferta pública que lanzó por Grupo Sura. Una oferta por separado para el productor de alimentos Grupo Nutresa SA concluye el 16 de mayo.

Puede leer: Eh, eh, eh, ¡OPA Colombia!

Sura, Argos y Nutresa pertenecen al Grupo Empresarial Antioqueño, o GEA, que utiliza participaciones cruzadas para tratar de protegerse mutuamente de ofertas públicas de adquisición hostiles.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.