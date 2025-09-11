GOU Payments: así es la nueva apuesta digital del Grupo Aval

Imagen de referencia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Grupo Aval presenta GOU Payments. Se trata de una estrategia de la compañía para cambiar la forma en que se paga, cobra y financia en Colombia. Además, es una apuesta por la inclusión financiera y la transformación digital.

GOU Payments representa un hito, en palabras del grupo, y tendrá a su cargo la administración de sistemas de pago y otros servicios.

Su propósito es ofrecer soluciones integradas e innovadoras para el pago en tiempo real, la gestión de datos y la operación de alto rendimiento, ajustadas a las distintas dimensiones y estructuras financieras.

Estas soluciones complementarán y se integrarán al desarrollo del Sistema de Pagos Inmediatos impulsado por el Banco de la República que es una oportunidad para transformar la infraestructura financiera del país.

Dentro de las posibilidades se incluyen:

Retiros en cajeros y corresponsales bancarios con códigos QR y sin tarjeta

Débitos automáticos para pago de facturas

Transferencias recurrentes

Cargar dinero mediante la llave Tag Aval

Participación indirecta en el sistema Bre-B

Recaudo de facturas con Tag Aval y QR

Giros internacionales y recepción de remesas

Pagos y recaudos con cargo a cuentas en el exterior

Compras físicas y virtuales usando llaves digitales

Procesamiento en línea de pagos masivos

Financiación a través del descuento de facturas y generación de links de pago ( request to pay )

Otros servicios

“Con GOU Payments ponemos al alcance de empresas financieras y no financieras, fintechs, cooperativas, fondos de empleados, emprendedores y personas naturales una plataforma ágil, segura e interoperable”, afirmó María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval.

Lo anterior se realizará a través de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular y la billetera dale! y se buscará un portafolio integral de productos que les permita gestionar pagos, recaudos, recibir dinero y optimizar sus operaciones de manera eficiente.

“Nuestro propósito es claro: democratizar la innovación y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para todo el ecosistema, sin dejar a nadie por fuera”, añade Gutiérrez.

La estrategia será presentada en el marco de Latam Fintech Market 2025.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.