Informalidad laboral disminuyó en Colombia: así trabajan las personas en el país

Más de la mitad de las personas en Colombia se encuentran trabajando desde la informalidad. El rebusque, la falta de garantías y de derechos laborales hacen parte de la realidad que viven estas personas a diario.

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE), la ocupación informal entre mayo y julio de 2025 se redujo en 0,9 % con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto quiere decir que el 55 % de Colombia trabaja informalmente.

La cifra sigue siendo alta y no afecta a todos por igual. La informalidad en las ciudades se sitúa en 42 %, mientras que en el campo la realidad es otra, con 83 % de la población rural laborando sin las garantías de ley.

¿Cómo está la distribución por género?

Por su parte, en cuanto a género, los hombres en ciudades y áreas metropolitanas viven de la informalidad en 42,9 % y las mujeres en 40,9%.

Sin embargo, según el DANE, en el total de la población ocupada se ve un claro desbalance, con 58,4 % de los hombres trabajando, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje llegó a 41,6 % para los datos analizados entre mayo y julio.

Además, la brecha entre hombres y mujeres en la tasa global de participación laboral fue de 24,1 %, ubicando a hombres arriba y mujeres abajo.

Los datos arrojan que de las mujeres trabajadoras la mayoría se ubican cumpliendo con labores de cuidado, entre ellas encargarse de una persona mayor o de los niños de la casa y todo lo relacionado con servicios de limpieza y tareas del hogar.

A esto hay que sumarle que en la ruralidad son las mujeres las que tienen un mayor porcentaje de desocupación, mientras que en las ciudades, aunque sigue siendo mayor al de los hombres, disminuye.

Ubicación Desempleo-mujeres Desempleo-hombres Ciudades principales 9,6 % 7,7 % Ruralidad 12,0 % 4,2 % Otras Cabeceras Municipales 13,3 % 8,1 %

¿Cómo está la informalidad en las empresas?

Por último, en cuanto a la informalidad dependiendo del tipo de empresa, el DANE afirma que “el 84,6 % de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que para el mismo trimestre del año anterior fue 84,8 %. La proporción de población ocupada informal en empresa pequeña fue 19,9 %, lo que implicó una caída de 2,6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil mayo - julio 2024 (22,5 %)”.

Por su parte nada más el 2,3 % de los trabajadores de empresas grandes lo hicieron de manera informal.

Si bien la ocupación informal tuvo una leve caída, es importante ponerle foco a aquellas zonas en las que la realidad sigue siendo profundamente desigual.

