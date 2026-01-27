Grupo Argos evalúa volver a Venezuela tras caída de Maduro

An Argos concrete manufacturing facility in Yumbo, Valle de Cauca, Colombia. Photographer: Jair F. Coll/Bloomberg Foto: Photographer: Jair F. Coll/Bloom - Jair F. Coll

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Grupo Argos, el mayor productor de cemento del país, estaría evaluando regresar a Venezuela después de que las fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro, y es optimista de que podrá recuperar activos que fueron expropiados hace décadas por el régimen socialista.

“Creemos que este proceso de normalización en Venezuela seguramente tomará un tiempo por el reconocimiento hacia los inversionistas que fueron expropiados y que nunca fueron pagados como es el caso de nosotros”, dijo Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, en una entrevista en Medellín.

“La planta fue tomada en el año 2006, expropiada, pero nunca se le pagó a Argos lo que invirtió”, añadió Velásquez en declaraciones recogidas por Bloomberg.

La repentina detención de Maduro alimenta el optimismo entre las empresas más grandes de Colombia que alguna vez tuvieron importantes negocios con la vecina Venezuela, que solía ser uno de los principales socios comerciales del país. Las exportaciones colombianas a Venezuela alcanzaron un máximo en 2008 de US$6.100 millones, según el Fondo Monetario Internacional, pero se desplomó a tan solo US$320 millones en 2017 cuando la economía rica en petróleo colapsó debido a la mala gestión y la intervención estatal generalizada.

Aun así, persisten muchos obstáculos, desde preocupaciones de seguridad hasta la implementación de un marco que garantice la inversión privada en Venezuela.

Velásquez afirmó que los ejecutivos de Argos aún no han planeado un viaje a Caracas, pero tienen la intención de hacerlo.

Además, el directivo señaló que se siente particularmente alentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que defiende los derechos de petroleras extranjeras que fueron expropiadas durante los gobiernos socialistas de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. Velásquez espera que el mensaje de Trump se extienda a otras industrias.

“Construimos la industria petrolera de Venezuela con talento, empuje y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó durante esas administraciones anteriores, y nos la robó por la fuerza”, dijo Trump poco después de la captura de Maduro el 3 de enero.

Maduro ahora enfrenta cargos criminales en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo. Él se ha declarado inocente.

Argos construyó su planta de cemento en Venezuela en 1998, año en que Chávez fue elegido presidente por primera vez, con una inversión total de aproximadamente US$350 millones, según Velásquez. Tenía capacidad para procesar 750.000 toneladas métricas de cemento al año.

Otro aspecto positivo, dijo Velásquez, es que un país que ha enfrentado una baja inversión en infraestructura en las últimas décadas seguramente pedirá más cemento, lo que podría significar un rápido aumento en los negocios para productores como Argos.

“El hecho de tener esa posición allá en Venezuela es una ventaja, claro”, dijo Velásquez. “Conocemos muy bien la industria cementera venezolana, al haber Argos operado ahí por décadas. Eso es un conocimiento muy importante de ese mercado que seguramente vamos a poder capitalizar”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.