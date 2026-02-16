Grupo Latam transportó 8,2 millones de pasajeros en enero

Imagen de referencia. Foto: Cortesía Latam Airlines Colombia

Enero suele marcar el tono del año para las aerolíneas en América Latina.

En ese primer termómetro de 2026, Grupo Latam reportó 8,2 millones de pasajeros transportados, un crecimiento de 9 % frente a enero de 2025. El factor de ocupación —el porcentaje de asientos efectivamente vendidos sobre los ofrecidos— subió a 86,4 %, 1,7 puntos porcentuales más que un año atrás.

La cifra no ocurre en el vacío. El sistema aeroportuario, según la Agencia Nacional de Infraestructura, movilizó en enero 3,9 millones de pasajeros en los aeropuertos concesionados, 15 % más que en el mismo mes de 2025. El tráfico aéreo nacional viene de cerrar 2025 con 57,5 millones de viajeros, cinco veces más que en 2005, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

La cifra de Latam encaja en ese patrón en que hay más pasajeros y aviones más llenos.

El desempeño viene de varios frentes

La compañía aumentó su capacidad consolidada, medida en ASK (asientos-kilómetros disponibles, indicador que multiplica asientos ofrecidos por distancia volada), en 11,1 % interanual. El tráfico, medido en RPK (pasajeros-kilómetros rentados), creció aún más: 13,3 %.

Cuando el tráfico crece por encima de la capacidad, el resultado natural es una mejora en la ocupación. Eso fue lo que ocurrió: el salto hasta 86,4 % confirma que la expansión no sacrificó eficiencia comercial.

En enero de 2025 el grupo había transportado 7,5 millones de pasajeros, con un factor de ocupación de 84,7 %. El avance de este año consolida una trayectoria de recuperación y expansión.

El motor internacional

El mayor impulso provino del segmento internacional:

Capacidad internacional : +15,3 %.

Tráfico internacional: +17,5 %.

El crecimiento es más intenso que el observado un año antes, cuando la expansión internacional había sido de 12 % en oferta y 8,3 % en tráfico total consolidado.

Brasil como ancla doméstica

En el mercado doméstico de LATAM Airlines Brasil, la oferta aumentó 10,7 % y el tráfico 11,9 %. Brasil sigue siendo el principal mercado individual del grupo, y su expansión interna aporta estabilidad frente a la volatilidad cambiaria o regulatoria en otros países.

Carga: crecimiento más moderado

En carga, la capacidad (ATK, toneladas-kilómetros disponibles) alcanzó 746 millones, 6,4 % más que en enero de 2025. Se transportaron 83.000 toneladas.

El ritmo es sólido, pero menos acelerado que el de pasajeros. La carga mantiene expansión, aunque sin la intensidad de la operación comercial.

El desempeño de Latam dialoga con un fenómeno más amplio. El aeropuerto Aeropuerto Internacional El Dorado movilizó en enero más de 2 millones de pasajeros y 89.260 toneladas de carga, su cifra más alta en una década.

En dos décadas, Colombia pasó de 12 millones de pasajeros al año a 57,5 millones.

El desempeño de enero de Latam muestra una aerolínea que crece en volumen y mejora su eficiencia operativa. Aumentar asientos sin deteriorar ocupación es uno de los equilibrios más delicados del negocio aéreo.

