La volatilidad por la IA borra USD 1,5 billones y castiga a Microsoft, Amazon y Meta

La agitación bursátil desatada por la industria de la inteligencia artificial refleja dos temores cada vez más contradictorios.

Uno de ellos es que la IA estaría por alterar segmentos enteros de la economía de manera tan drástica que los inversionistas están soltando las acciones de cualquier empresa que se considere que corre el más mínimo riesgo de ser desplazada por la tecnología.

El otro es un profundo escepticismo de que los cientos de miles de millones de dólares que los gigantes tecnológicos como Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc, Microsoft Corp. y Alphabet Inc. están invirtiendo en IA cada año generen realmente grandes beneficios en un futuro próximo.

Las inquietudes encontradas se vienen gestando durante meses. Pero en las últimas dos semanas se han trasladado al foco del mercado bursátil. El resultado ha sido una serie de fuertes ventas que han golpeado duramente a docenas de empresas de diversos sectores —desde servicios inmobiliarios y gestión patrimonial hasta corredores de seguros y empresas de logística— y han eliminado más de un billón de dólares del valor de mercado de las grandes tecnológicas que más invierten en IA.

“Existe una contradicción sobre lo que preocupa a los inversionistas en términos de la IA”, dijo a Bloomberg Television Julia Wang, directora de inversiones para el norte de Asia en Nomura International Wealth Management. “Esas dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo”.

Este cambio marca una ruptura importante con la percepción de los últimos años, cuando la especulación de que la IA desencadenaría un auge transformador de la productividad seguía impulsando los precios de las acciones al alza. Mientras las acciones de las grandes tecnológicas seguían subiendo —lo que impulsó a Meta casi un 450% desde finales de 2022 hasta principios de este año, y Alphabet más del 250%—, la preocupación sobre si se trataba de una burbuja a punto de estallar no hizo mucho para descarrilar la recuperación.

Eso empezó a cambiar a finales del mes pasado, cuando los informes de resultados de algunas de las mayores empresas tecnológicas empezaron a asustar a los inversionistas, que están cada vez más impacientes porque el gasto aún no ha producido una ganancia proporcional en ingresos.

Se espera que tan solo Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet gasten más de USD 600.000 millones en gastos de capital en 2026. Eso absorberá flujos de efectivo libres y cargará a las empresas con activos que se deprecian, alterando radicalmente muchas de las características que han ayudado a impulsar el ascenso de las empresas durante la última década.

Desde que Microsoft y Meta iniciaron la temporada de resultados del cuarto trimestre el 28 de enero, las acciones de Microsoft y Amazon han caído más del 16% cada una, y Amazon está sumido en su racha perdedora más larga en unos 20 años.

Incluso Alphabet, que es ampliamente considerado como el mayor ganador en IA del grupo, ha bajado un 11% desde su pico reciente. Meta, cuyo sólido crecimiento de ingresos eclipsó una inversión de capital mayor de lo esperado, ha caído un 13% desde su repunte impulsado por los resultados. En total, casi USD 1,5 billones en valor de mercado combinado se han borrado en el grupo, lo que empuja al índice Nasdaq 100 hacia territorio negativo para el año.

Al mismo tiempo, los inversionistas están cada vez más preocupados por los negocios que potencialmente serán barridos —o al menos significativamente trastocados— por las nuevas aplicaciones que se están implementando constantemente.

Esto ha provocado una serie de liquidaciones en el mercado de valores que han sucedido repetidamente y han afectado a empresas de crédito privado, creadores de videojuegos y empresas de software, entre otros.

El último episodio comenzó después de que Anthropic PBC lanzara herramientas de productividad para abogados e investigadores financieros, lo que desplomó el precio de las acciones de empresas de esos sectores. Los corredores de seguros cayeron por otro programa vinculado a OpenAI. Uno de una startup poco conocida, Altruist Corp., afectó a gestores de patrimonio como Charles Schwab Corp. y Raymond James Financial Inc. Incluso un comunicado de prensa de una antigua compañía de karaoke con menos de USD 2 millones en ingresos trimestrales hizo caer las acciones de las empresas de logística.

El mercado ha registrado caídas anteriores relacionadas con la IA que luego se revirtieron, como la que se desató por la empresa china DeepSeek a principios del año pasado. Y para muchos, la venta frenética parece una reacción exagerada, sobre todo porque la IA, en lugar de desplazar a empresas enteras, podría acabar volviéndolas más rentables.

“Simplemente porque la exuberancia de los últimos años ha disminuido, la gente ahora actúa de manera irracional, pensando que la IA se ha convertido en un obstáculo para la economía”, dijo Bobby Ocampo, cofundador y socio gerente de Blueprint Equity.

Sin embargo, añadió, las preocupaciones subyacentes son legítimas. “Hay muchas empresas que priorizan la IA y que operan de forma muy agresiva, pero sigue siendo en gran medida una apropiación de territorios. La gente está empezando a darse cuenta de que no están destinadas a ser supereficientes ni rentables a corto plazo”.

La ola de gastos, por supuesto, ya ha sido una bendición para las empresas que se ven afectadas, como Nvidia Corp. y el fabricante de chips de memoria Micron Technology Inc. Las acciones de ambas se dispararon en los últimos tres años a medida que aumentaban las ventas.

Pero la montaña de dinero que los gigantes tecnológicos están invirtiendo en IA es tan grande que existe un creciente escepticismo sobre si podrá continuar.

UBS Group AG redujo su recomendación sobre acciones tecnológicas de atractiva a neutral, citando valoraciones aún elevadas y expectativas de que el ritmo reciente de gasto de capital por parte de las grandes empresas tecnológicas, a menudo denominadas hiperescaladoras, es insostenible.

“Este nivel de gasto de capital consumirá casi el 100% del flujo de caja operativo de las hiperescaladoras, en comparación con un promedio de 10 años del 40%”, escribió Ulrike Hoffmann-Burchardi, directora de inversiones para América de UBS Wealth Management, en una nota a sus clientes. “Ese gasto se financia cada vez más mediante deuda externa o financiación de capital”.

Al mismo tiempo, algunos dudan de los temores que han sacudido el mercado en las últimas semanas. Después de todo, dada la relativamente lenta adopción comercial de la IA, la forma en que transformará los negocios en general sigue siendo tema de debate.

“Puede que pase mucho tiempo hasta que el mercado salga del círculo vicioso y se dé cuenta de que los fundamentos son sólidos, que las empresas que desarrollan IA se beneficiarán y que más empresas pueden beneficiarse aumentando los ingresos y demás con la IA”, dijo Anthony Saglimbene, jefe de estrategia de mercado de Ameriprise.

Cuando el mercado finalmente sienta que estas empresas no van a quebrar, se dará cuenta de que la IA es una herramienta que puede generar mayor rentabilidad, y que las empresas que la implementen saldrán beneficiadas. Pero viviremos un período de volatilidad en el futuro previsible.

