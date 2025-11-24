Hocol rechaza bloqueos en La Guajira y advierte de riesgos para el suministro de gas

Hocol es una empresa del Grupo empresarial Ecopetrol. Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hocol, filial del Grupo Ecopetrol, rechaza los bloqueos que se registran desde el pasado 3 de noviembre a los accesos del Complejo Ballena, ubicado en el municipio de Manaure, La Guajira.

La comunidad de Carrapiñapule son quienes impiden el ingreso y la salida de personal, alimentos e insumos necesarios para la operación de producción de gas.

De acuerdo con la empresa, la situación ha escalado en las últimas horas, al punto de poner en riesgo la integridad física de 26 trabajadores que permanecen dentro de las instalaciones, así como el desarrollo de obras civiles y labores en pozos de producción de gas.

“Ante las dificultades para garantizar la integridad de los trabajadores y la continuidad operativa en condiciones seguras, Hocol inició los protocolos de emergencia para proteger la vida y la salud de las personas y las comunidades aledañas, frente a riesgos operativos, ambientales y para evitar daños irreversibles a su infraestructura”, expresó la compañía.

Además, advierten que, de mantenerse la situación, se tendría que apagar los pozos productores de gas, lo que obligaría a suspender el abastecimiento del energético en el norte y el centro del país.

El campo Guajira produce 70 millones de pies cúbicos de gas por día, lo que refleja la importancia de este activo para el suministro del energético para los colombianos.

¿Qué pide la comunidad?

Hocol expresa que las exigencias de la comunidad están dirigidas fundamentalmente al cumplimiento de compromisos históricos del Estado colombiano (Ministerio del Interior, Gobernación de La Guajira y Alcaldía de Manaure) en materia de agua potable, educación, transporte escolar y reconocimiento de autoridades tradicionales.

“La empresa ha cumplido todos y cada uno de los compromisos y obligaciones en su actividad y ha manifestado en múltiples ocasiones su disposición a acompañar y apoyar los procesos de diálogo, pero sin sustituir las obligaciones legales y constitucionales de las entidades responsables, añadieron.

La compañía hace un llamado a la institucionalidad para que se adopten de manera inmediata las medidas que permitan garantizar la vida, la integridad y la libertad de movilidad de los trabajadores, levantar el bloqueo y restablecer el acceso a esta infraestructura estratégica para Colombia.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.