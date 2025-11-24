Creció la demanda de energía en Colombia en octubre: ¿por qué?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

En octubre de 2025 la demanda de energía fue de 7,197.09 GWh, lo que significa que aumentó 2,44 %, en comparación con el consumo del mismo periodo del año anterior, cuando fue de 7,024.05 GWh. Así lo reportó XM, coordinador de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM).

De las diez regiones del país, la que tuvo mayor consumo de energía fue Caribe con 2,015.64 GWh, seguida por Centro con 1,747.82 GWh y por Oriente con 993.44 GWh.

Chocó fue el departamento con mayor crecimiento en la demanda de energía eléctrica en octubre de 2025 con un aumento de 5,25 %, seguida por Centro con 4,84 %, Antioquia con 3,34 %, Caribe con 2,50 %, Sur con 2,27 %, Tolima, Huila y Caquetá con 1,44 %, Caldas, Quindío y Risaralda con 1,23 % y Oriente con 1,18 %.

En contraste, el Valle redujo su consumo en -1,28 % y la región que presentó el menor crecimiento en su consumo de energía fue Guaviare con -1,84 %.

Consumo energético por actividad

Dentro de las actividades económicas de mayor participación de demanda de energía en el mercado no regulado para el décimo mes del año se destacan:

Industrias manufactureras con 911.88 GWh, con el 40,23 % de la demanda no regulada.

Explotación de minas y canteras con 702.40 GWh, con el 30,99 %.

Por otra parte, en lo que va del año 2025 y con corte al 31 de octubre, se tuvo un crecimiento del 2,01 % de la demanda de energía del SIN en comparación al mismo periodo de 2024.

Discriminado por tipo de consumidor, respecto al mismo mes del año anterior, en el consumo residencial y pequeños negocios (mercado regulado) se presentó un crecimiento de 1,4 %, equivalente a 68.29 GWh. Mientras que el consumo de industria y comercio (mercado no regulado) se presentó un crecimiento del 5,12 %, equivalente a 110.90 GWh.

XM explica que los crecimientos de la demanda de energía eléctrica se calculan como el promedio ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, sábados, domingos y festivos). Con este tipo de cálculo disminuyen las fluctuaciones que se presentan en los seguimientos mensuales, originados por la dependencia del consumo de energía en relación con el número de días presentados en el mes de análisis.

