El petróleo repunta tras las expectativas por tasas de la Fed y acuerdo de paz en Ucrania

El precio del petróleo subió alrededor de un 1,3 % en el West Texas Intermediate y se ubicó cerca de los 59 dólares por barril. Así terminó la racha de tres días de pérdidas, mientras que el precio del Brent del mar del Norte para entrega en enero subió un 1,29 % hasta los 63,37 dólares.

La valorización de los barriles se ha impulsado ​​por las expectativas de una nueva reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y en un contexto de negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

El fin de las hostilidades también reduciría parte de la prima de riesgo del mercado. Aunque Ucrania y sus aliados europeos señalaron que persistían puntos clave de fricción en las conversaciones de paz con Rusia, que han sido mediadas por Estados Unidos.

“Algo bueno podría estar sucediendo”, escribió el presidente Donald Trump en una publicación de Truth Social sobre las conversaciones.

Al respecto, Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de BOK, declaró que “los mercados petroleros se mueven en sintonía con las acciones y a la espera de más noticias sobre las conversaciones entre Ucrania y Rusia”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo el lunes que las conversaciones habían llegado a un “momento crítico” e indicó que las discusiones sobre territorio y soberanía resultarían difíciles.

En cuanto a las tensiones geopolíticas, Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de A/S Global Risk Management, considera que se debería esperar un mercado petrolero nervioso antes del Día de Acción de Gracias el jueves.

De otro lado está el panorama económico de Estados Unidos respecto a las tasas de interés del país. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el viernes que “sigue viendo margen para un nuevo ajuste a corto plazo” de los tipos de interés.

El lunes, el gobernador Christopher Waller también se mostró a favor de una bajada de los tipos antes de fin de año, y expresó preocupaciones sobre un mercado laboral “todavía frágil”.

Una flexibilización monetaria se considera positiva para la demanda de crudo, ya que “tiene como objetivo estimular la actividad” económica, explicó Kilduff; de ahí el aumento de los precios.

¿Qué ha pasado con los precios del petróleo este año?

En términos generales, el crudo se ha desplomado este año, y los futuros se encaminan a una cuarta pérdida mensual en noviembre, en lo que sería la racha perdedora más larga desde 2023.

La disminución ha sido impulsada por la expansión de la producción mundial, incluida la de la OPEP+, y la Agencia Internacional de la Energía pronostica un superávit récord para 2026.

Los operadores están monitoreando si se materializará un acuerdo sobre Ucrania y si se levantarán las sanciones a Rusia, desarrollos que podrían inyectar más oferta.

