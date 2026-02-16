Entregan informe preliminar por caída de avión de Satena que viajaba entre Cúcuta y Ocaña

Integrantes del Grupo de Búsqueda y Resacate Aeronáutico de Colombia (BRAC) remueven este jueves, los restos del avión en zona rural del municipio de La Playa de Belén. Foto: EFE - Mario Caicedo

El Ministerio de Transporte reveló este lunes algunos datos preliminares de la investigación por la caída del avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el cual murieron 15 personas el pasado 28 de enero.

De acuerdo con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), se lograron recuperar los instrumentos técnicos que permiten saber qué pasó en los últimos minutos del vuelo: la grabadora de voces de la cabina, así como el aparato que registra los datos de vuelo.

Sin embargo, el primero de estos sufrió daños por el impacto de la aeronave, por lo cual está en proceso de recuperación especializada, de acuerdo con el Ministerio.

El informe preliminar confirma que en la zona del impacto final no se encontraron señales de incendio, ni rastros de fuego en la aeronave.

Así mismo, según la DIACC, el último contacto conocido con la aeronave se dio a 15 millas náuticas de su destino, cuando “se le indicó cambiar a frecuencia de autoanuncios”, según el Ministerio.

De acuerdo con las autoridades, el último reporte que registraron los instrumentos de seguimiento a los sistemas de la aeronave se dio minutos antes del impacto final, “evidenciando un descenso continuo”.

“Este es un hecho profundamente doloroso para Colombia. Hoy el país conoce información oficial, seria y verificada. Este informe preliminar confirma que la aeronave impactó contra una montaña y entrega detalles de los últimos minutos del vuelo. Nuestro compromiso es avanzar con rigor técnico para esclarecer lo ocurrido y fortalecer cada medida que garantice la seguridad aérea”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a través de un comunicado.

En este vuelo se encontraba el congresista Diógenes Quintero y un candidato a una curul de paz, así como 11 pasajeros más y dos tripulantes.

¿Cómo fue el accidente del avión de Satena?

La aeronave Beechcraft 1900, que tiene capacidad para 19 personas, debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre las 12:10 p. m. del 28 de enero, pero las autoridades aéreas perdieron su rastro a su paso por la región del Catatumbo.

En rueda de prensa, el director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, Álvaro Bello, explicó en su momento que la aeronave tenía más de 32.000 horas de vuelo, pero cumplía con las especificaciones correspondientes para operar.

Adicionalmente, indicó que “tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto”. Así como señaló que no hubo una comunicación final en la que la tripulación hiciera un reporte de emergencia a bordo de la aeronave".

