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IA sin freno: los riesgos de una tecnología que avanza más rápido que su regulación

No son pocas las voces que se han levantado sobre los considerables riesgos que tiene para la humanidad el acelerado desarrollo de la IA. Aunque todos coinciden en que se requieren límites, implementarlos se está convirtiendo en el verdadero desafío.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
20 de septiembre de 2026 – 11:00 a. m.
(FILES) This illustration photograph taken with a macro lens shows an 'OpenAI' logo reverse projected onto a human eye at a studio in Paris on June 6, 2023.
OpenAI (la empresa detrás de ChatGPT) ha detectado 7 casos en los que sus agentes de inteligencia artificial hicieron actividades "inesperadas".
Foto: AFP - JOEL SAGET

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¿Puede la inteligencia artificial (IA) llegar a exterminar a la humanidad? La pregunta ha animado incontables relatos de ciencia ficción y, de cierta forma, se puede decir que incluso es la base para las famosas reglas de Asimov (el clásico autor de la serie de la Fundación).

Pero la pregunta cobró relevancia esta semana, no por sus implicaciones teóricas, sino porque quien la postuló es Jacob Coxon, un investigador británico y ahora extrabajador de Anthropic, una de las compañías más relevantes del sector.

A la par con Coxon, otras voces del…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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