Interés en temas LGBT ha subido 60 % en los últimos cinco años, según Google

Pese a que aumenta el interés, aún no se concreta en ámbitos como la inclusión laboral. En el país, apenas 68 empresas están certificadas por sus espacios libres de discriminación.

Este 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT, una fecha para resaltar los logros de la lucha por la diversidad, pero también para insistir en las deudas pendientes con esta población por parte de las empresas, la opinión pública y la sociedad en general.

Como muestran cifras de Google, el interés por los asuntos LGBT ha incrementado considerablemente en los últimos años. Términos como “comunidad LGBT”, “LGBT Colombia” y “LGBTIQ” se encuentran entre los más consultados, según la plataforma.

“En los últimos cinco años, el interés de búsqueda por términos como pansexualidad, binarismo de género e intersexualidad se ha disparado. “Binarismo de género” tuvo un incremento del 4.200 % desde 2016, y alcanzó un punto récord en mayo de este año. Y “polisexualidad” se ha buscado 6 veces más en los últimos 5 años”, añade la empresa.

Sin embargo, dicho interés y la visibilidad de los asuntos LGBT aún no se traducen o concretan en dimensiones como la empleabilidad. Para 2016, según un estudio del Centro Nacional de Consultoría y la Cámara de Comerciantes LGBT, apenas cuatro de cada cien personas trans en Colombia, por ejemplo, tenían un contrato laboral formal. Le puede interesar: El reto de conseguir empleo para una persona trans en Colombia

Actualmente, vale la pena recordar que solo 68 empresas en el país son oficialmente diversas (certificadas por la Cámara de Comerciantes LGBT), es decir, solo el 0,004 % del total de empresas registradas, según resalta Sodexo, una de las compañías que han tomado iniciativas como la creación de un Comité LGBTIQ+.

Al igual que la firma francesa, otras 39 forman parte de Pride Connection, una red de organizaciones cuyo objetivo es compartir, fortalecer y fomentar mejores prácticas enfocadas en ejes como los ambientes laborales incluyentes y la atracción y retención de talento resaltando el valor de la diversidad.

Por demás, investigaciones han mostrado que los ambientes laborales incluyentes tienen un impacto positivo para las organizaciones. Una de las más citadas (”Business Case for Diversity with Inclusion”) resalta, a partir de números de Gallup, que las compañías que promueven la inclusión tienen por lo menos 39 % mayor satisfacción del cliente, 22 % más productividad y 27 % más rentabilidad que una empresa que no tiene esas prácticas.