El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que la restitución es una "decisión correcta", dijo este lunes en declaraciones recogidas por AFP.

La junta directiva de Nvidia anunció este lunes 23 de noviembre la reincorporación de Jensen Huang como director general y presidente, 11 días después de que el cofundador de la compañía renunciara a sus cargos en medio de un escándalo de adulterio y presunto espionaje y contrabando hacia China de los chips más avanzados de la empresa.

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El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo", indicó la empresa en un comunicado. La tecnológica agregó que recibió información de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos y que, con base en ella, está segura de que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional de ese país.

La salida de Huang y sus consecuencias

Huang había renunciado el jueves 12 de noviembre a la presidencia, a la dirección general y a su puesto en la junta, en medio de reportes sobre relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer sospechosa de espiar para China. Colette Kress, directora financiera, asumió entonces como directora general interina.

El viernes 20 de noviembre, la acción de Nvidia había caído 14 %, en una sesión en la que el Nasdaq perdió 5,28 %, y este lunes subía casi 30 % en las operaciones previas a la apertura del mercado (hacia las 9:20 a. m. hora colombiana) tras el anuncio de regreso de Huang.

La presión para que Huang volviera a Nvidia

Desde la renuncia, empleados, inversionistas y otras figuras de Silicon Valley pidieron que Huang regresara. Una petición titulada "Stand with Jensen", dirigida a la junta, acumuló firmas de personal actual y antiguo de Nvidia y de inversionistas, y el lunes por la mañana superaba las 200.000, entre ellas la de Elon Musk.

El lunes 16 de noviembre, Donald Trump dijo que no le molestaría ver a Huang restituido y el viernes de esa semana, en la Casa Blanca, el mandatario mencionó que le encantaría que tuviera una segunda oportunidad. En la misma tónica, el domingo 22 Trump pidió públicamente a la junta que lo volviera a contratar.

El Consejo de Administración de Nvidia, sin embargo, se había negado. El presidente de esta junta, Harvey Jones, dijo a analistas la semana pasada que el consejo aceptó por unanimidad la renuncia y que no pensaba reincorporarlo, y Nvidia rechazó antes una oferta del propio Huang de volver. En un giro de la trama, este lunes la junta cambió de postura y lo reincorporó.

Qué está en juego con Nvidia y los chips

Más allá del escándalo personal de Huang, lo que está en juego es el control de las exportaciones de chips avanzados a China. Para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo más importante no es la relación extramatrimonial de Huang, sino establecer si Nvidia cumplía las restricciones de Estados Unidos. El domingo 15 de noviembre, en Fox News, Bessent dijo que la junta debía buscar a su nuevo líder fuera de la empresa y le dio 10 días para demostrar ese cumplimiento.

En el centro del caso está Megaspeed, una empresa con sede en Singapur con la que Nvidia tuvo vínculos comerciales, según reportaron agencias internacionales. La mujer con quien Huang tuvo la relación es una exejecutiva de esa compañía y los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que es espía china, como informó en su momento The New York Times. Algo que China niega.

El Departamento de Justicia investiga si Megaspeed violó las leyes de control de exportaciones, en una pesquisa que también incluye a la exejecutiva, según AP, que cita a una fuente conocedora del caso. Bessent, por su parte, culpó al Departamento de Comercio, que dirige Howard Lutnick, por no restringir antes a la empresa, y Lutnick aceptó testificar sobre los controles de exportación.

En el Congreso, republicanos y demócratas pidieron investigaciones. Tres comisiones de la Cámara de Representantes, presididas por republicanos, pidieron a Huang en una carta del 4 de noviembre una reunión a puertas cerradas sobre los protocolos de seguridad de Nvidia, y él aceptó testificar ante el Congreso. Algunos legisladores usan el caso para impulsar un proyecto bipartidista presentado en abril, el llamado "AI Overwatch Act", de Jim Banks y Elizabeth Warren, que endurece los controles a la exportación de chips avanzados a adversarios como China.

Nvidia, una de las compañías más valiosas del mundo, ya venía golpeada cuando Huang renunció. El jueves 12 de noviembre, día del anuncio, la acción llegó a perder hasta 14 % en las primeras operaciones y la empresa quedó por debajo de los 4 billones de dólares de capitalización por primera vez desde 2025, según Bloomberg. Cerró con una baja de 4,3 %, apenas sobre ese umbral, de acuerdo con NBC News.

El viernes 20 de noviembre la acción cayó 14 % y terminó en USD 125,53, luego de que Reuters publicara que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) está mirando posibles problemas contables de la compañía. Yahoo Finance calculó que en esa sola jornada se evaporaron unos USD 491.000 millones.

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En un reciente análisis, el centro de pensamiento ANIF calculó que entre el 1 de octubre y el 18 de noviembre de este año Nvidia pasó de valer USD 5,57 a USD 3,54 billones, un recorte de 36,5 %, y que hacia el 5 de noviembre, una semana antes de la salida de Huang, la acción ya había perdido cerca de 21 %.

ANIF concluye que la corrección mezcla "un factor sectorial y un componente particular de Nvidia". Según el análisis, SK Hynix y Micron cayeron más de 35 % en el mismo periodo, y los resultados de Nvidia, mejores de lo esperado, no cambiaron la tendencia. El efecto de los problemas de gobernanza, como lo afirmó el centro de pensamiento en su estudio, "parece que aún no termina".

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