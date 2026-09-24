Joaquín Gutiérrez Caballero es designado nuevo presidente de Ecopetrol

El recién designado ocupará su cargo desde el lunes 28 de septiembre, en un contexto donde la empresa estatal busca fortalecer los negocios que fueron…

Según Ecopetrol, Gutierrez hereda una tarea clara: consolidarse como un líder articulador, con capacidad de convertir los desafíos en resultados concretos.

El administrador de empresas Joaquín Gutiérrez Caballero fue elegido, este jueves, como el nuevo presidente de Ecopetrol. La elección se dio por unanimidad tras un proceso que fue descrito por la empresa como “estructurado y ágil”.

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El recién designado ocupará su cargo desde el lunes 28 de septiembre, en un contexto donde la empresa estatal busca fortalecer los negocios que fueron desatendidos en el Gobierno de Gustavo Petro, al tiempo en que se avanza en la transición energética.

“El nuevo presidente asume el desafío de liderar la Compañía más importante del país, que es un activo estratégico y motor de desarrollo, inversión y bienestar para Colombia. Tendrá la misión de construir puentes de confianza entre la Empresa, el Estado, los trabajadores, las regiones, las comunidades, los inversionistas y los socios, alrededor de un propósito común: el renacer de Ecopetrol”, comunicó la empresa.

En la hoja de vida de Gutiérrez figura una carrera en administración de empresas así como tres especializaciones: una en gerencia de proyectos de las telecomunicaciones, otra en derecho de las telecomunicaciones y otra en gerencia de servicios de salud. Cuenta con experiencia en el sector jurídico, salud, construcción, agricultura y ganadería.

“Una vez asuma el cargo, el presidente Gutiérrez iniciará el proceso de recuperación de la Compañía, para enderezar el rumbo institucional y orientarla de nuevo por el camino del crecimiento, luego de los graves hechos que conoce la opinión pública sobre presuntos actos de corrupción, que afectaron la reputación y la gestión eficiente de Ecopetrol en sus distintas áreas”, añadió la empresa.

El respaldo de los gremios

Tras conocerse la noticia, gremios relacionados al sector energético (como CIEM, ACIPET, ACGGP y CAMPETROL) felicitaron a Gutiérrez por su nombramiento.

“Desde nuestros gremios reconocemos el papel estratégico de Ecopetrol en la generación de empleo, la dinamización de las cadenas productivas, el desarrollo y fortalecimiento de los territorios y las comunidades donde hace presencia la industria, y el liderazgo en la seguridad energética nacional”, se lee en el comunicado.

Los gremios de este sector también aprovecharon para comentar lo que, para ellos, son los cuatro pilares en los que se debería trabajar para consolidar la competitividad, sostenibilidad e innovación de la industria energética en Colombia:

1. Aumentar la producción de los campos existentes

2. Desarrollar el potencial gasífero de Colombia, tanto en proyectos costa afuera (offshore) como en tierra (onshore)

3. Promover el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales.

4. Fortalecer la exploración y la incorporación de nuevas reservas de petróleo y gas

Los gremios también manifestaron su voluntad de trabajar de manera articulada con Ecopetrol, el Gobierno Nacional y los demás actores de la industria, con el fin de impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo tecnológico, la competitividad y el crecimiento sostenible del sector energético.

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