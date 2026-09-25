José Camilo Manzur renuncia a la presidencia de ASOCODIS tras 20 años de liderazgo

Manzur lideró la asociación por más de 20 años. En esas dos décadas acompañó a la industria en momentos de profundas transformaciones, siendo también la cara del sector que lleva la energía eléctrica a millones de hogares y empresas en Colombia.

Este viernes, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS) informó que el ingeniero José Camilo Manzur Jattin presentó su carta de renuncia a su cargo como presidente.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“Bajo su liderazgo el gremio enfrentó dificultades, defendió principios, construyó propuestas técnicas y promovió soluciones siempre orientadas a garantizar un servicio público de calidad, sostenible, suficiente, confiable, eficiente, asequible y con la mayor cobertura posible, en beneficio de todos los colombianos”, informó ASOCODIS.

Las 21 empresas que integran esta asociación manifestaron su gratitud para con el ingeniero, de quien destacaron su dedicación, liderazgo y compromiso con el sector.

También se anunció que la junta directiva iniciará los procesos institucionales para asegurar la continuidad de la gestión gremial, entre tanto se elige a quien ocupará el puesto que deja Manzur.

“ASOCODIS cuenta con el conocimiento, experiencia, talento humano y capacidad institucional para seguir participando activamente con propuestas serias, técnicas y constructivas para afrontar coyunturas tan desafiantes como la actual, con la llegada del fenómeno de El Niño y retos de más largo plazo como el de enrutar el país hacia una transición energética exitosa”, añadió.

Según la explicación de la asociación, el ingeniero dejó la presidencia para emprender nuevos retos profesionales dentro del sector energético, siendo uno de ellos su puesto como nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.