A esto se suma la extensa lista de países en donde sus productos se exhiben en las estanterías. Cifras entregadas por esta compañía a El Espectador dan cuenta de más de 12.000 puntos de retail, en 32 países.

La huella de Juan Valdez es considerable en el mundo, muestra de ello es que dispone de más de 550 tiendas, de las cuales 360 están en Colombia. Hoy la marca tiene tiendas en Estados Unidos, Aruba, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Curazao, España, Malasia, Panamá, Paraguay, Kuwait, Perú, Argentina, Qatar, Turquía y Egipto.

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Juan Valdez llega a Canadá: así se proyecta su expansión en ese mercado

Recientemente, Juan Valdez anunció que su plan de internacionalización llegó a Canadá.

“Desde este mes, los consumidores canadienses podrán encontrar una selección de cafés tostados, molidos y en grano de la marca en diferentes establecimientos comerciales”, informó.

La entrada de la empresa se realizará a través del canal retail, con presencia a nivel nacional en Maxi y No Frills (Loblaw Companies), Adonis (Metro) y supermercados independientes, además de Amazon.ca y las plataformas de comercio electrónico de los retailers participantes.

Gracias a este despliegue, Juan Valdez iniciará su operación en Canadá con más de 400 puntos de venta. Se espera que este sea el punto de partida, pues proyecta a continuar ampliando su presencia junto a nuevos aliados comerciales.

“La llegada a Canadá responde a un mercado con una fuerte cultura de café. De acuerdo con el estudio Canadian Coffee Drinking Trends de la Coffee Association of Canada, más del 70% de los canadienses consume café diariamente, en un contexto donde las nuevas generaciones, especialmente Millennials y Gen Z, muestran un interés creciente por cafés premium y de origen definido”, detalla.

Según lo explicado por Sebastián Mejía, General Manager North América, la llegada a Canadá se considera un paso relevante, pues dicho país se considera un mercado con una fuerte cultura de café, así como consumidores que valoran el origen y la experiencia detrás de cada taza.

“Nuestra apuesta es construir una presencia de largo plazo y seguir consolidándonos en la región con una propuesta que lleva a nuevos consumidores el sabor del mejor café premium 100% colombiano y la historia de nuestras más de 550.000 familias cafeteras que están al frente de esta gran labor”, concluyó.

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