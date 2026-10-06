Juan Valdez tiene nuevo gerente general: ¿quién es y qué experiencia trae?

Es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del CESA. En Colombiana de Escenarios S.A.S., la empresa que opera el Movistar Arena, estuvo al frente de la estrategia y la operación integral del recinto: las…

Juan Valdez tiene nuevo gerente general: es Luis Guillermo Quintero Martínez, quien desde 2018 se desempeñó como gerente general de la operadora del Movistar Arena de Bogotá. La Junta Directiva de Procafecol, la empresa que opera las tiendas de la marca, lo nombró este lunes 5 de octubre.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del CESA. En Colombiana de Escenarios S.A.S., la empresa que opera el Movistar Arena, estuvo al frente de la estrategia y la operación integral del recinto: las pérdidas y ganancias del negocio (el llamado P&L), las alianzas comerciales y el posicionamiento de la marca. Según el comunicado, el escenario ha recibido más de 750 espectáculos y más de 6 millones de espectadores.

Publicidad

Su recorrido incluye también posiciones directivas en VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia, entre otras compañías.

En Payless lideró la expansión de la operación en Colombia y Ecuador, con la apertura de 75 tiendas en Colombia y cinco en Ecuador. En Sony desarrolló nuevos canales de distribución y tiendas orientadas a fortalecer la experiencia directa con el consumidor.

¿Qué retos tendrá Luis Guillermo Quintero?

Según la compañía, en su nuevo rol tendrá el reto de seguir fortaleciendo a Juan Valdez como "una de las marcas colombianas con mayor reconocimiento internacional". Eso implica, añade el comunicado, consolidar su propuesta de valor, profundizar la conexión con los consumidores y acompañar el crecimiento sostenible de la empresa.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.