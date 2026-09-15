Ecopetrol cambia su junta directiva: así será la asamblea extraordinaria de accionistas

El Gobierno Nacional, que controla cerca del 88,8 % de las acciones de Ecopetrol, llega a la reunión con una propuesta para renovar buena parte de la junta directiva. La plancha contempla seis nuevos integrantes y tres miembros que continuarían en…

Ecopetrol, la principal empresa del país y una de las mayores fuentes de ingresos para el Estado, reúne este martes a sus accionistas para definir una nueva junta directiva. La asamblea extraordinaria comenzará a las 11:00 de la mañana y se realizará en la sede principal de la petrolera, en Bogotá.

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El Gobierno Nacional, que controla cerca del 88,8 % de las acciones de Ecopetrol, llega a la reunión con una propuesta para renovar buena parte de la junta directiva. La plancha contempla seis nuevos integrantes y tres miembros que continuarían en el órgano directivo.

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Antes de la asamblea también se produjeron cambios en la dirección de la compañía. Juan Carlos Hurtado Parra dejo hoy su vinculación con Ecopetrol, luego de desempeñarse como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y, más recientemente, como presidente encargado. En su lugar, la junta designó a Alfonso Camilo Barco Muñoz como presidente encargado desde este 15 de septiembre.

También se conoció la renuncia de Hildebrando Vélez Galeano a la junta directiva, efectiva a partir de hoy. Su salida se suma a la renovación que los accionistas deberán formalizar durante la jornada.

La asamblea tiene un orden del día concreto: primero se votará una reforma al artículo 20 de los estatutos sociales, relacionada con la integración, renovación y elección de la junta. Si es aprobada, los accionistas procederán a elegir integralmente a los nueve miembros para completar el periodo institucional 2025-2029. La votación será electrónica y se realizará mediante el sistema de cociente electoral.

Camilo Barco, presidente encargado, declaró “oficialmente abierta la sesión” para comenzar la sesión extraordinaria de la Asamblea de Ecopetrol.

Jorge Robledo, exsenador y accionista de Ecopetrol, abrió las intervenciones de los accionistas con preguntas sobre el rumbo que tendrá la compañía tras el cambio de Gobierno. Preguntó cuáles políticas de la administración anterior se mantendrán, si continuarán las inversiones en el negocio de hidrocarburos y qué destino tendrán los recursos de la petrolera. “Cada peso que se le saca al negocio petrolero para invertirlo en otras cosas, debilita a Ecopetrol”, afirmó.

Robledo también preguntó si el nuevo Gobierno contempla aumentar la privatización de Ecopetrol, una posibilidad que, dijo, ha mencionado la prensa, y pidió medidas anticorrupción. Además, cuestionó la salida de Juan Carlos Hurtado, al referirse a informaciones de prensa sobre llamadas y conversaciones que calificó de “altamente sospechosas”.

Por estas razones, pidió modificar el orden del día para que se explicaran durante 15 minutos los cambios que tendrá la compañía.

Sin embargo, aún no se podrá debatir dado el reglamento de la sesión extraordinaria, al menos hasta agotar el orden del día y una votación por la asamblea para “incluir aspectos adicionales”.

Villamizar es abogado de la Universidad Javeriana con maestría en derecho de la Universidad de Miami y doctorado en derecho de Tilburg University, en Países Bajos.

Es profesor de Derecho de Sociedades y consultor del Banco Mundial.

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