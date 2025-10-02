La ANI termina concesión portuaria por incumplimientos graves: ¿cuál fue la razón?

Ciénaga Grande de Santa Marta. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado

Por incumplimientos en las obligaciones de la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió caducar el contrato de concesión No. 003 de 2015, del puerto de Santa Marta.

En ese año, la entidad le otorgó a esta sociedad la concesión para la ocupación temporal y exclusiva de bienes marítimos de uso público, para la construcción y operación de una terminal dedicada al cargue y descargue de greneles líquidos.

¿En qué incumplió la sociedad?

El acuerdo era que la concesión, como su plan de inversiones, construyera un muelle en “T” de 187 metros de longitud conectado mediante un viaducto. El problema es que, desde la fecha de suscripción del contrato hasta ahora no se ha iniciado ninguna obra.

“Encontramos un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y una reiterada elusión en la ejecución del plan de inversiones, que nos avaló para iniciar en julio de 2024 esta actuación administrativa sancionatoria”, explica el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray.

Además de terminar el contrato, la Agencia ordenó el pago de USD 13.485.257 como parte de los perjuicios ocasionados a la Nación e inhabilitó a la Sociedad Portuaria para celebrar contratos con cualquier entidad pública por cinco años, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

Este hecho “no es una sanción al Distrito de Santa Marta, sino una potestad de la administración pública de dar por terminado un contrato estatal frente a contratistas gravemente incumplidos”, resalta la ANI.

Contra la determinación adoptada por la Agencia, tanto la Sociedad Portuaria Las Américas S.A. como su aseguradora cuentan con el recurso de reposición, que fue interpuesto y se encuentra pendiente de sustentar y decidir.

¿Cómo se planteó la construcción en el puerto?

El proyecto portuario estaba destinado a movilizar líquidos al granel de origen vegetal y mineral como aceite de palma, crudo e hidrocarburos derivados del petróleo, cada uno con su respectivo ducto.

La infraestructura estaba diseñada para el servicio público en general, con el objetivo de atender a exportadores, agencias marítimas, operadores portuarios, y todos los miembros de la comunidad y del sector de comercio en el exterior.

Durante el proceso de estructuración, se estimó movilizar volúmenes aproximados entre las 450.000 y 550.000 toneladas por año. Sin embargo, estos volúmenes están condicionados al comportamiento de la demanda del mercado y gestión comercial del Concesionario portuario de Santa Marta.

El puerto cuenta con especificaciones técnicas como la construcción de:

Una superestructura conformada por la pasarela principal de 455 metros de longitud.

Plataforma de servicios de 74 metros de largo y 24 metros de ancho.

Dos dolphin de atraque.

Cuatro dolphin de amarre conectados mediante una pasarela peatonal de un metro de ancho.

