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La red que conecta al 80 % de Colombia está en juego: el futuro de Azteca

Si esta compañía desapareciera mañana, el 80 % de Colombia quedaría desconectado. Lo que ocurra con su red será clave para el futuro de las telecomunicaciones en el país.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
11 de septiembre de 2026 – 06:00 a. m.
La asignación de permisos para su uso es esencial para fortalecer la industria de las telecomunicaciones.
La red de Azteca llegua a municipios de difícil acceso en Colombia.
Foto: Cortesía Min

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Hace 15 años, Colombia le encargó a una empresa mexicana una apuesta de gran calado: tender una red de fibra óptica capaz de cambiar el mapa de la conectividad del país.En 2011, Azteca Comunicaciones, compañía del Grupo Salinas, ganó una licitación del Ministerio de las TIC y asumió el desafío de desplegar, en 30 meses, cerca de 15.000 kilómetros de fibra óptica para conectar a más de 400 municipios y llevar internet a 2.000 instituciones educativas. El reto no era menor, pues para entonces apenas 200 municipios tenían acceso a internet. La…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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