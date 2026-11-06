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La Unión Europea exige a TikTok cambiar su algoritmo por riesgos para la salud mental

La Comisión Europea considera que las recomendaciones personalizadas pueden llevar a los usuarios a ciclos repetitivos de contenidos sobre tristeza, soledad y autoestima.

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Agencia AFP
LIVERPOOL (United Kingdom), 23/01/2026.- Social media applications displayed on a mobile phone alongside the TikTok logo displayed on a laptop screen in Liverpool, Britain, 23 January 2026. A proposal to ban under-16s from accessing social media in the UK will be considered in the House of Commons after peers in the House of Lords voted 261 to 150 in favour of an amendment to the Children’s Wellbeing and Schools Bill. If adopted, the amendment would require social media companies to implement strict and effective age checks in order to prevent underage users from signing up. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Bruselas advierte que los cambios introducidos por la plataforma no son suficientes y reclama modificar el funcionamiento de sus recomendaciones. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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La Unión Europea exigió el viernes a la red social TikTok que modifique radicalmente sus flujos de videos personalizados, acusados de perjudicar el bienestar y la salud mental de los usuarios al exponerlos a espirales de contenidos con efectos muy negativos.

La filial del grupo chino ByteDance, en la mira de Bruselas, corre el riesgo de una multa muy alta, ya que la Comisión Europea considera que podría haber infringido disposiciones clave de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Esta es una normativa de contenidos que constituye una de las principales herramientas legales que la UE ha desplegado en los últimos años para controlar a las grandes firmas tecnológicas.

En el origen del problema está el propio funcionamiento del algoritmo de recomendación de contenidos de TikTok.

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Los flujos de videos personalizados están diseñados para ofrecer una y otra vez todo tipo de contenidos que hayan despertado el interés de un usuario, incluso aquellos que abordan temas que pueden afectar al bienestar físico y moral cuando se ven de forma repetida, como la tristeza, la soledad o la autoestima.

Encerrarse en la visualización ininterrumpida y repetida de este tipo de contenidos (un fenómeno denominado en inglés "rabbit holes") puede tener efectos negativos sobre la salud mental, advierte la Comisión Europea, en particular cuando se trata de adultos vulnerables o de menores de edad.

La red social ya ha introducido cambios en sus flujos personalizados, pero Bruselas considera que no son suficientes. Por ello, el Ejecutivo europeo reclama a TikTok una serie de cambios profundos que afectan al núcleo mismo de su modelo de negocio, basado en captar al máximo la atención de los usuarios.

La petición se refiere a la manera en que su algoritmo selecciona los contenidos que se muestran.

Bruselas lamenta que, en la actualidad, aunque un internauta señale que ya no le interesa cierto tipo de contenidos, el algoritmo de TikTok pueda ignorar esta elección para maximizar el tiempo que el usuario pasa en la plataforma.

TikTok ya está bajo sospecha de haber cometido otras infracciones de este mismo reglamento, entre otras, el incumplimiento de sus obligaciones de protección de menores, creando riesgos de ciberacoso y de exposición a posibles depredadores.

La UE ha emprendido una amplia ofensiva para poner coto a las redes sociales en aplicación del DSA y pretende prohibirlas a los menores de 13 años, debido a los numerosos riesgos para su bienestar y su desarrollo.

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Por Agencia AFP

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