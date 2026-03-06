Publicidad

Las alternativas de exportadores y Mincomercio para mitigar la tensión comercial con Ecuador

Representantes de 12 sectores exportadores y el Gobierno coincidieron en la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos para superar el conflicto binacional.

Redacción Economía
06 de marzo de 2026 - 05:39 p. m.
Vehículos transitando por el Puente Internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.
Foto: EFE - Xavier Montalvo
Se reunieron representantes de 12 sectores que exportan a Ecuador y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, para buscar alternativas ante los nuevos aranceles del 50 % que impuso el país vecino a los exportadores colombianos.

El propósito del encuentro era escuchar las preocupaciones y evaluar, de manera conjunta, alternativas que permitan enfrentar la coyuntura comercial que atraviesa actualmente la relación bilateral.

Durante la reunión se analizaron distintas acciones para acompañar a los exportadores colombianos. Entre ellas, una línea de crédito, a través de Bancóldex, dirigida a las empresas que venden sus productos a ese mercado.

Además de realizar un trabajo de identificación de oportunidades en otros destinos internacionales que permita ampliar y diversificar las exportaciones colombianas.

Los empresarios también plantearon la posibilidad de extender el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) a las exportaciones dirigidas a Ecuador, considerando que este instrumento actualmente no aplica para ese mercado.

Otra medida que se evaluó fue la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución con el Gobierno ecuatoriano y contribuya a abrir espacios de diálogo orientados a desmontar la denominada ‘tasa de seguridad’ y avanzar hacia una instancia formal de conversación entre ambos países.

“Hemos evaluado la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución que contribuya a encauzar esta situación. La alternativa hace parte de la agenda de análisis y vamos a explorarla con seriedad, porque puede ayudar a abrir espacios que permitan avanzar hacia un escenario de diálogo”, expresó la ministra Morales.

Durante la reunión, en la que también participó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, los representantes gremiales coincidieron con la ministra en la importancia de preservar los canales diplomáticos y mantener reglas de juego claras para el comercio bilateral.

Desde la cartera resaltan que Colombia y Ecuador mantienen una relación comercial y productiva que refleja el grado de integración alcanzado entre ambas economías. Debido a esa interdependencia, la tensión actual debe tramitarse a través del diálogo y de los mecanismos institucionales que rigen el comercio.

La ministra agregó que Colombia ha actuado con disposición permanente al diálogo. “Las medidas que hemos adoptado responden a un principio de reciprocidad orientado a evitar desventajas para nuestro aparato productivo. Se trata de decisiones de carácter transitorio encaminadas a restablecer condiciones de equilibrio en el intercambio comercial”, sostuvo.

A pesar de los esfuerzos institucionales adelantados por el país en distintos frentes, no ha sido posible desescalar la disputa con Ecuador y, por el contrario, ha ido en ascenso en el ámbito comercial.

“Desde el Gobierno seguiremos gestionando esta situación a través de los canales diplomáticos y de los escenarios de diálogo que permitan encauzarla hacia un escenario de normalidad comercial, sustentado en reglas previsibles de intercambio y en el marco de integración económica que estructura la relación bilateral”, finalizó la ministra Morales.

Por Redacción Economía

